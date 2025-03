Nico Williams i Oihan Sancet són, indiscutiblement, dos dels millors jugadors de l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, però el Barça ha localitzat una perla basca que serà millor. El Barça ja prepara la seva particular incursió en el mercat de fitxatges i ho fa amb el repte de fitxar una gran perla basca, encara que té propostes de més equips. Nico Williams està a prop de fitxar pel Barça, però el club culer vol seguir pescant a Bilbao: el seu fitxatge no serà Oihan Sancet, però és un futbolista de perfil similar.

El Barça negocia per l'estrella que ve: ni Nico Williams ni Oihan Sancet, talent descomunal de l'Athletic Club

Ni Nico Williams ni Oihan Sancet: el Barça s'endú la gran perla basca, fitxatge ok

El Barça segueix de prop totes les competicions i ha posat el focus en la Segona Divisió espanyola, on un crack de l'Athletic Club està brillant amb el Mirandés, equip revelació. Aquest és Hugo Rincón, lateral basc que juga cedit al Mirandés i el valor de mercat del qual segueix ascendint sense parar. Rincón, amb contracte amb l'Athletic Club, és una de les opcions del Barça per reforçar el carril dret, ocupat, per ara, pel francès del Barça Jules Koundé.