Estrada Fernández esclata contra el VAR després de l'àudio del Barça-Girona: 'Negligent i...'

Ahir, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Barça va aconseguir una còmoda victòria per 4 a 1 sobre el Girona. Els homes de Hansi Flick van dominar el partit de principi a fi, superant els de Míchel amb un joc sòlid i eficaç. Això sí, malgrat el contundent marcador, l'encontre no va estar exempt de polèmiques, cosa que ha provocat una ferotge reacció per part de l'exàrbitre internacional Xavier Estrada Fernández.

Estrada Fernández, conegut pel seu enfocament crític cap a l'arbitratge i l'ús del VAR, va esclatar a les xarxes socials després del partit, específicament per una jugada protagonitzada per Fermín López. Al llarg de la seva carrera, Estrada ha defensat un arbitratge transparent i just, i sempre ha manifestat el seu descontentament amb la falta de claredat en l'ús del VAR. En aquest cas, la polèmica va sorgir arran d'una acció sobre Fermín López, que es disposava a entrar a l'àrea del Girona i va ser derribat per un defensor rival.

Estrada Fernández reacciona a la polèmica del Barça-Girona

L'àrbitre del partit, Pulido Santana, va assenyalar inicialment falta fora de l'àrea, però el VAR va intervenir per suggerir que revisés la jugada al monitor. "Et recomano que vagis a veure la imatge", se sent a l'àudio del VAR: recomanació que hauria d'haver portat Santana a revisar si la falta va ser dins o fora. No obstant això, per sorpresa de tothom, Pulido Santana no va assenyalar la falta dins de l'àrea, sinó que, de manera inesperada, va optar per assenyalar falta en atac de Fermín.

Aquesta decisió va aixecar ampolles, i Estrada Fernández no va trigar a manifestar la seva indignació a les xarxes socials. L'exàrbitre va qualificar l'actuació del VAR de "surrealista, increïble, negligent, preocupant i escandalosa", criticant la falta de claredat en la comunicació entre l'árbitre i el sistema d'assistència arbitral. "El VAR no li diu què ha de revisar! Està l'àudio editat? Per què no li explica què ha de valorar?", va escriure Estrada Fernández visiblement enfadat al seu compte de Twitter.

Encara que el Barça es va emportar els tres punts, la polèmica del partit ha tornat a posar sobre la taula la necessitat d'una major transparència al futbol. La intervenció del VAR, que va néixer amb la intenció de corregir errors evidents, continua sent una font de controvèrsia, especialment quan les decisions no s'expliquen de forma clara i directa.

La ira d'Estrada Fernández ressona amb la de molts, que demanen un sistema més eficient i comprensible per evitar que es repeteixin situacions similars en el futur.