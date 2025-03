Confirmat, se'n va al Vila-real. Pluja de milions per al Barça, Hansi Flick accepta

El gran protagonista de la temporada actual del Barça no és altre que el seu tècnic alemany Hansi Flick que amb la seva arribada ha fet renéixer l'equip. Els seus entrenaments metòdics i exigents han donat els seus fruits, la seva exigència és màxima però la seva proximitat amb els jugadors també ho és. Tot això ha portat l'equip a estar lluitant per tots els títols en joc i a estar de nou al màxim nivell competitiu.

Els seus canvis en l'estratègia, la pressió altíssima després de pèrdua o la defensa avançada per practicar el fora de joc estan resultant altament eficaços. De cara a la pròxima temporada Hansi Flick vol seguir millorant i hauria demanat a la directiva i a Deco certs canvis. El tècnic ha demanat expressament reforçar el lateral dret i l'extrem esquerre i el club ja està treballant per complir els seus desitjos.

El Barça té clar que per reforçar aquestes demarcacions amb jugadors top, el club haurà de realitzar alguna venda important. En les últimes hores el Barça ha estat coneixedor d'un fet que li pot facilitar les coses en un futur immediat. El Villarreal s'ha interessat en el fitxatge de Trincao, jugador de l'Sporting de Portugal, del qual el Barça es va guardar un 50% dels drets en cas de venda.

Trincao podria tornar a la Lliga

L'interès del Villarreal en el fitxatge de Francisco Trincao respon al gran moment de l'internacional lusità a l'Sporting CP. L'extrem de 25 anys, ha demostrat ser un jugador clau pel seu equip, acumulant 9 gols i 15 assistències en el que va de temporada. Un davanter amb passat barcelonista que podria tornar a la Lliga espanyola de la mà dels groguets de Villarreal.

Els castellonencs busquen reforçar la seva línia ofensiva amb un jugador desequilibrant i amb capacitat per crear ocasions de gol. Després del seu pas pel Barça on no va aconseguir consolidar-se, Trincao ha trobat a Portugal l'escenari perfecte per explotar totes les seves qualitats. El seu desbordament, visió de joc i capacitat per assistir l'han convertit en un davanter molt cotitzat al mercat.

Trincao en el punt de mira del Villarreal

L'staff tècnic dels groguets veuen en el davanter portuguès la peça ideal per complementar i reforçar la seva davantera. Trincao ha madurat després del seu pas pel Barça i estaria totalment preparat per a un nou desafiament a la Lliga espanyola. L'Sporting no el deixarà sortir fàcilment però una oferta prou convincent podria portar-lo a sortir aquest estiu.

El submarí groc haurà de moure fitxa ràpidament si vol avançar-se a altres equips importants que també s'han fixat en el portuguès. El Barça es frega les mans considerant que es va guardar un 50% dels drets en una futura venda. El Barça també té la possibilitat de recomprar-lo per 25M encara que el club està més interessat en beneficiar-se dels ingressos que reporti una venda.