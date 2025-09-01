El Barça empata i Hansi Flick assenyala el culpable de la debacle: 'Això mata les...'
El tècnic alemany es va mostrar contundent davant els mitjans després de l'empat obtingut a Vallecas
La temporada no ha començat de la millor manera possible per al FC Barcelona, que ahir a la nit va deixar-se dos punts en la seva visita a Vallecas. Els de Hansi Flick van empatar davant el Rayo Vallecano en un partit aspre i ple d'interrupcions. Els catalans no es van sentir còmodes i van acabar patint més del que s'esperava per rescatar un punt
L'Estadi de Vallecas va tornar a ser un camp maleït per al Barça. El Rayo va mostrar intensitat des del primer minut i no va permetre que els visitants despleguessin el seu joc habitual. Joan García es va convertir en l'heroi culer en sostenir l'equip amb diverses aturades de mèrit, mentre que Lamine Yamal ho va intentar una vegada i una altra, tot i que sense gaire èxit
El porter va ser l'única nota realment positiva de la nit. La resta de la plantilla va mostrar una versió grisa, amb errors en la sortida de pilota i molt poca claredat en atac. Només un penal una mica dubtós va permetre als de Flick marcar un gol que posteriorment es va transformar en un punt
Hansi Flick assenyala el culpable de la debacle
Després del partit, Hansi Flick va comparèixer en roda de premsa amb un gest seriós. El tècnic alemany va reconèixer el mal rendiment i va deixar clar que "treballarem en els errors". A més, va afegir que "amb bona actitud, ho farem millor", va assegurar
Tanmateix, malgrat el seu missatge d'esperança, l'alemany no es va mossegar la llengua. Així, Flick també va voler assenyalar el que, segons la seva opinió, va ser el problema més gran de l'equip a Vallecas. En ser preguntat per la situació de Fermín López i els rumors que el situen al Chelsea, el tècnic va ser contundent
"El més important per a mi és que quan el mercat tanqui tots estiguin compromesos al cent per cent. És important que no hi hagi egos, això mata les possibilitats d'èxit", va afirmar Hansi Flick. Amb aquestes paraules va deixar clar que la inestabilitat del mercat pot afectar el rendiment col·lectiu
El futur de Fermín López afecta el Barça
D'aquesta manera, Hansi Flick va insinuar que les especulacions sobre Fermín López poden estar afectant el vestidor. El migcampista no s'ha pronunciat sobre el seu futur, però els rumors creixen a poques hores de tancar-se la finestra de fitxatges. La incertesa no ajuda en un equip que necessita estabilitat
Sigui com sigui, sembla evident que el Barça haurà de millorar molt si vol lluitar per tots els títols aquesta temporada. L'empat a Vallecas és un avís que els rivals no regalaran res i que cada punt costarà un món. Ara, amb l'aturada de seleccions, Flick tindrà temps per reorganitzar les peces
Mentrestant, l'afició culer espera que la situació de Fermín s'aclareixi com més aviat millor. La continuïtat i la implicació de tots els jugadors seran claus perquè el projecte de Flick tingui èxit. El mercat tanca en hores i el futur del jove migcampista continua a l'aire
