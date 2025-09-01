Gran notícia al mercat de fitxatges: Rodrygo confirma els rumors: «Jugaré a...»
El mercat de fitxatges tanca aquesta nit i Rodrygo és el gran protagonista en clau del Reial Madrid
El mercat de fitxatges arriba avui al seu final i la tensió és màxima a tots els grans clubs d'Europa. El tancament està previst per aquesta mateixa nit, i encara poden produir-se moviments d'última hora que canviïn completament el transcurs de la temporada. En aquest sentit, el nom propi de les últimes setmanes al Real Madrid ha estat Rodrygo.
La situació de Rodrygo al Bernabéu no és fàcil
El davanter brasiler no travessa el seu millor moment. El seu rendiment durant la temporada passada va ser molt per sota del que s'esperava per a un jugador de la seva qualitat. Això ha provocat que el Real Madrid l'hagi posat a la rampa de sortida
El club blanc compta amb un atac de somni, en què figuren jugadors com Vinícius Júnior, Kylian Mbappé o Brahim Díaz. Amb tantes alternatives, Florentino Pérez ha vist en Rodrygo una possible venda milionària. La seva sortida milloraria l'economia de l'entitat i obriria la porta a nous fitxatges estratègics
Xabi Alonso tampoc va ajudar a reforçar el seu protagonisme. Durant el Mundial de Clubs gairebé no va comptar amb el brasiler i la seva participació va ser més aviat testimonial. Aquest detall, sumat a l'interès d'equips com el Manchester City o el Tottenham, va augmentar encara més els rumors d'una possible sortida
La decisió final
Tot feia pensar que l'etapa de Rodrygo al Santiago Bernabéu estava arribant al seu final. La seva continuïtat estava a l'aire i la pressió del mercat apretava cada vegada més. Tanmateix, la realitat ha fet un gir inesperat en les últimes hores
El mateix jugador ha estat l'encarregat de confirmar quin serà el seu futur immediat. Rodrygo ha deixat clar que seguirà al Real Madrid passi el que passi en aquest últim dia de mercat. L'atacant vol lluitar per un lloc i demostrar que encara pot ser important a l'equip
Florentino Pérez tampoc disposa de marge per reaccionar. Amb tan poc temps abans del tancament del mercat de fitxatges seria impossible buscar un recanvi de garanties. Aquesta circumstància ha acabat blindant la continuïtat del brasiler al conjunt blanc
Rodrygo, a més, no està entusiasmat amb la idea d'abandonar el Bernabéu. Sempre ha manifestat la seva il·lusió per triomfar vestit de blanc i considera que encara li queda molt per oferir. Aquest compromís ha estat fonamental per tancar els dubtes
D'aquesta manera, tot i l'interès de la Premier League, el futur de Rodrygo seguirà lligat al Real Madrid. El brasiler vestirà el número 11 una temporada més i haurà d'aprofitar cada oportunitat que li brindi Xabi Alonso. L'afició espera que torni a brillar i que aquesta decisió marqui l'inici del seu ressorgiment a Chamartín
