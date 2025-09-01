El Barça da el mercado de fichajes de verano por cerrado, pero el club que lidera Joan Laporta asegura que habrá una pérdida inesperada: ni Chelsea ni Newcastle, hay otro equipo. En estos últimos días, Chelsea y Newcastle han pujado mucho y muy fuerte por Fermín, centrocampista andaluz del Barça, pero lo cierto es que ambos clubes dan por finalizado el mercado. Ni Chelsea ni Newcastle: la gran perla que controlaba el Barça se decide por otro equipo que, en este caso, juega LaLiga presidida por Tebas.

El mercado de fichajes está a nada de cerrarse, pero Chelsea, Newcastle y Barça seguían trabajando para mejorar y perfeccionar sus respectivas plantillas. A pesar del interés de estos 3 clubes, ninguno de ellos se hará con la gran perla de LaLiga que, eso sí, seguirá jugando en la competición española. Hansi Flick ya sabe que ni Chelsea ni Newcastle, pero tampoco el Barça, podrán contar con una de las grandes joyas ofensivas de Europa: todo está confirmado, seguirá jugando en LaLiga.

LaLiga está sufriendo muchas pérdidas y tiene complicado retener talento ante los monstruos de la Premier League como Chelsea o Newcastle. A pesar de las presiones, el Barça sabe que no podrá hacerse con una de las grandes promesas de LaLiga española, que dejará el Villarreal para jugar cedido en otro equipo. Lo curioso es que, además del Barça, Chelsea y Newcastle también querían a la gran joya de LaLiga, pero esta se ha decantado por jugar cedido en otro equipo de LaLiga.

Oficial, ni Chelsea ni Newcastle, la gran joya del Barça tiene otro equipo: 'LaLiga'

El Barça, más allá de querer retener a Fermín, jugador de Huelva formado en La Masía, quería intentar fichar a Etta Eyong, delantero camerunés del Villarreal valorado en 10 millones. Etta Eyong también había recibido propuestas de Chelsea y Newcastle, pero ambas han sido declinadas por un Villarreal que quiere mantener el control sobre el goleador de Camerún.

Lo curioso es que el Barça quería pagar la cláusula del delantero, fijada en 5M€, pero el delantero quiere seguir siendo groguet y esperará a salir cedido a otro equipo. Eyong no se decantará ni por Chelsea ni por Newcastle: quiere seguir jugando en LaLiga y, a poder ser, residiendo en la Comunidad Valenciana, donde estaría su nuevo equipo español.

Ni Barça ni Chelsea ni tampoco Newcastle: la estrella del Villarreal se decanta por otro equipo de LaLiga

El Barça quería pagar los 5 millones de la cláusula de Etta Eyong para hacerse con sus servicios y para cederle a un club de Primera, preferiblemente a la Real Sociedad. Esa era la idea de un Barça que, una vez más, competía con gigantes como Chelsea o Newcastle. Ahora bien, del dicho al hecho hay un trecho: Eyong seguirá siendo jugador del Villarreal y jugará cedido en otro equipo de LaLiga, que le garantiza ser titular y disputar minutos.

Eyong prioriza seguir viviendo cerca de los suyos, motivo por el que ha aceptado seguir en el Villarreal, club que le dio la gran oportunidad de jugar en la élite. Eyong, eso sí, saldrá cedido para jugar en el Levante, club que le garantiza seguir cerca de casa, disputar minutos y seguir siendo muy importante ahora en Primera.

El Barça ya ha sido informado: ni Chelsea ni Newcastle, la gran joya que controlaba Joan Laporta se decanta por el Levante para seguir disputando LaLiga de Tebas.