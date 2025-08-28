Oficial, ni Betis ni Olympique de Marsella, Dani Ceballos té un altre destí: 'Se'n va'
Dani Ceballos deixarà el Reial Madrid abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu
Ni Betis ni Olympique de Marsella: Dani Ceballos sortirà del Madrid, però el migcampista té un altre nou destí que, fins ara, no havia estat filtrat pels mitjans de comunicació. Semblava que el futur de Dani Ceballos estaria vinculat al Betis, però el club hispalenc s'ha desmarcat del fitxatge, ja que no té marge salarial per inscriure'l. En les darreres hores també havia aparegut l'Olympique de Marsella, però finalment l'operació ha caigut, ja que Dani Ceballos prefereix fitxar per un altre equip abans del tancament del mercat.
Semblava que Rodrygo seria el protagonista del final del mercat de fitxatges d'estiu en clau Madrid, però la veritat és que no ha estat del tot així. Dani Ceballos s'ha convertit en l'actor principal de la pel·lícula blanca i, segons fonts del Madrid, s'espera que el futur del migcampista andalús quedi definit abans de dissabte. Xabi Alonso està preocupat, ja que vol mantenir un ambient sa i competitiu i considera que Dani Ceballos no està preparat ni centrat per competir.
Dit això, el Madrid està accelerant per tancar la venda de Dani Ceballos, per qui s'espera ingressar uns 15 milions d'euros. La idea de Dani Ceballos era fitxar pel Betis, però el club bètic està centrat en Antony, crack del Manchester United, i no té marge per al madridista. És, per tot el que s'ha esmentat, que va aparèixer en escena l'Olympique de Marsella, però l'operació no ha acabat de convèncer un Dani Ceballos que ja té un altre nou destí.
El futur de Dani Ceballos sembla que ja comença a estar una mica més clar, sobretot perquè el tancament del mercat de fitxatges d'estiu s'acosta. Dani Ceballos havia arribat a un acord amb l'Olympique de Marsella, però ell mateix el va trencar, ja que va veure que no acabava d'estar convençut de fer les maletes cap a França. La veritat és que, pel que sembla, Dani Ceballos va utilitzar el Marsella per pressionar el Betis, tot i que el club hispalenc no té marge de maniobra per aconseguir el fitxatge del crack blanc.
Ceballos volia anar al Betis i així ho va transmetre als seus afins, però ara comença a fer-se a la idea que haurà d'activar el 'Pla B', per molt que faci mal. Ni Betis ni Olympique de Marsella: Dani Ceballos no jugarà en cap d'aquests dos equips, almenys durant la pròxima temporada oficial, que ja va començar a mitjans d'agost.
El futur de Dani Ceballos està lluny del Madrid: "He parlat amb Florentino..."
El Madrid de Florentino Pérez tampoc està disposat a tot pel que fa a Dani Ceballos. El club blanc vol que, com a mínim, la venda del migcampista andalús generi uns beneficis de 15 milions d'euros, quantitat que clubs com el Betis no poden arribar a pagar. El Madrid exigeix diners i hi ha un club que està disposat a pagar fins i tot 30 milions per Dani Ceballos: aquest és l'Al-Ittihad, club saudita que el vol per ja.
Segons el periodista Sacha Tavolieri, el conjunt saudita vol fitxar Dani Ceballos, de 29 anys i amb anys d'experiència en clubs com l'Arsenal o el mateix Real Madrid. L'Al-Ittihad compta amb estrelles com Karim Benzema, Fabinho o Kanté i, ara, vol fitxar Dani Ceballos, que duplicaria el seu sou en cas d'acceptar la proposta dels àrabs. El Madrid, per la seva banda, ja sap que Dani Ceballos està a prop d'anar a l'Aràbia: ni Marsella ni Betis, el futur de Ceballos passa per la Saudi Pro League.
