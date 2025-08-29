Un ex del Barça continua reclamant el seu fitxatge: Faria tot el possible per tornar
A Can Barça s'estan vivint de manera molt intensa els últims dies del mercat de fitxatges d'estiu amb diverses situacions per resoldre. La plantilla sembla tancada a l'espera de poder accelerar l'operació sortida que permeti inscriure els tres jugadors que encara estan pendents. El porter polonès Szczesny, el lateral Gerard Martín i el suec Roony esperen notícies per resoldre la seva situació.
D'altra banda, el cas Dani Olmo ha tornat a escena, el club espera amb ànsia la resolució de l'Audiència Nacional. L'organisme judicial d'alta instància s'ha de pronunciar en breu sobre el recurs que la Lliga va interposar en el seu moment a la decisió del CSD. Aquesta decisió permetia la inscripció de Dani Olmo fins al final de la passada temporada.
Davant dels problemes esmentats, el Barça dona per tancada la plantilla encara que alguns exjugadors es deixen estimar. Aquest és el cas de l'internacional portuguès Joao Cancelo, actualment jugant a la lliga saudita amb l'equip de l'Al-Hilal. Després d'una temporada al futbol saudita en què ha tingut un gran impacte, el portuguès continua tenint molt present el Barça.
Joao Cancelo té sempre present el Barça
El lateral dret portuguès, Joao Cancelo, va arribar a la disciplina blaugrana l'estiu de 2023 cedit pel City de Guardiola. Després d'una temporada irregular en què va alternar grans actuacions amb d'altres més discretes, el Barça no el va poder incorporar de manera definitiva. Els problemes de fair play financer van avortar tota possibilitat i el portuguès va tornar al City.
L'equip anglès va decidir traspassar el defensa al conjunt saudita de l'Al Hilal a canvi de 25 milions d'euros. Amb 31 anys i en la seva primera temporada a l'Aràbia Saudita, Cancelo ha fet una bona campanya marcant dos gols i repartint 11 assistències. El lateral dret segueix molt de prop l'actualitat culer i així ho ha manifestat a les xarxes socials.
El seu desig de tornar
Joao Cancelo ha expressat en diverses ocasions el seu desig de tornar a la disciplina blaugrana encara que és conscient de la dificultat. Hansi Flick té ben coberta la posició amb el francès Jules Koundé, tota una garantia en defensa. Eric García li cobreix les esquenes i és tot un comodí per a Flick cobrint amb garanties qualsevol eventualitat.
El Barça no pensa a fer noves incorporacions i està centrat ara mateix a solucionar els seus problemes amb les inscripcions que falten. El Barça va deixar una empremta significativa en la vida de Joao Cancelo en la temporada que va vestir la samarreta culer. Així ho demostra el portuguès, que ha arribat en diverses ocasions a les instal·lacions saudites amb la samarreta blaugrana i així ho ha mostrat a les xarxes socials.
