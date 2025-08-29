Un ex del Reial Madrid s'abraona directament pel millor fitxatge del Barça
L'entrenador del Brasil convoca l'estrella blaugrana i deixa fora els madridistes Rodrygo, Vinícius i Militao
La temporada mediocre que va fer el Real Madrid en el darrer curs va costar la figura del seu veterà entrenador Carlo Ancelotti. Després de diverses temporades portant l’equip blanc al més alt, va veure com Florentino Pérez donava per finalitzada la seva etapa al Madrid. Per primer cop en molt de temps, l’equip es va quedar sense guanyar cap títol i la seva participació a Europa va ser molt discreta.
Florentino Pérez va decidir aportar aire fresc al vestidor madridista fitxant un vell conegut del club, el basc Xabi Alonso. Dues temporades al club alemany del Leipzig, on va conquerir la primera Bundesliga per al club, van ser suficients per convertir-se en el nou entrenador blanc. Es posava, d’aquesta manera, fi a l’etapa Ancelotti, l’entrenador italià s’acomiadava com a tècnic més llorejat del club amb 15 títols guanyats.
Carlo Ancelotti es convertia, setmanes després de la seva sortida del Bernabéu, en nou entrenador de la selecció brasilera. Ancelotti ha fet la seva primera convocatòria per disputar els partits contra Xile i Bolívia del mes de setembre. La pentacampiona del món ja està classificada per al Mundial 2026 i la convocatòria la lidera Raphinha, es queden fora de la mateixa els quatre brasilers del Real Madrid.
La convocatòria d’Ancelotti
La primera convocatòria de l’ex tècnic del Real Madrid ha causat certa controvèrsia, cap dels jugadors del Real Madrid ha estat convocat. En conseqüència, Vinícius, Rodrygo Goes, Militao i Endrick s’han quedat fora de la llista. Per la seva banda, el davanter del Barça, Raphinha, sí que és a la llista de convocats feta pública per Ancelotti.
Carlo Ancelotti ha declarat que la seva idea era veure nous jugadors que no coneix bé a nivell personal. L’absència de Vinícius també respon al fet que el davanter ha de complir sanció per acumulació de grogues i només hauria estat disponible contra Bolívia. Neymar, que no juga amb Brasil des de l’octubre de 2023 per diverses lesions, també s’ha quedat fora de la llista.
La convocatòria que crea certa polèmica
Des d’alguns mitjans, s’ha insinuat un cert tracte de favor al Real Madrid per no convocar cap dels brasilers de l’equip. Per contra, sí que ho ha fet amb Raphinha, jugador destacat a l’esquema de Hansi Flick. Alguns apunten que la convocatòria demostra una clara connivència entre Ancelotti i el seu antic club donant descans als jugadors blancs.
La selecció brasilera va certificar la seva classificació per al Mundial 2026 el mes de juny després de la seva victòria contra el Paraguai. En conseqüència, els enfrontaments contra Xile i Bolívia no tindran més transcendència més enllà de deixar bona imatge i l’honor d’aconseguir la victòria. Sens dubte, el blaugrana Raphinha serà un dels jugadors que liderarà, amb el seu joc, la selecció carioca.
Més notícies: