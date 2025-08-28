Gerra d’aigua freda per a un suplent del Reial Madrid: Xabi Alonso accepta la seva venda
La sortida del migcampista andalús sembla la millor solució per a totes dues parts
Fins fa poc, al Real Madrid es transmetia que la plantilla estava tancada. Ningú no esperava més fitxatges ni sortides d'última hora.
Tanmateix, les darreres setmanes han canviat completament aquest escenari. En aquest sentit, el cas de Dani Ceballos ha obert un debat intern al club.
El sevillà ha donat pistes a les xarxes socials que no han passat desapercebudes. Després del duel davant el Real Oviedo, va publicar un “The last dance” que va sonar a comiat.
Un missatge breu, però contundent, que ha generat incertesa entre els aficionats. D'aquesta manera, tot indica que podria haver jugat el seu darrer partit amb la samarreta blanca.
Una operació amb beneficis econòmics
Dani Ceballos té contracte fins al 2027 i percep 10 milions d'euros bruts per temporada. Si marxa, el Real Madrid s'estalviaria 20 milions d'euros de salari i els 15 que podria ingressar pel seu traspàs. En total, l'operació deixaria 35 milions en positiu per a les arques del club.
En aquest sentit, l'Olympique de Marsella és, avui per avui, el destí més probable. Segons Fabrizio Romano, hi ha un 60% d'opcions que vesteixi de blau la pròxima temporada.
En aquests moments, ambdós clubs negocien les condicions i es contempla fins i tot una cessió amb compra obligatòria. Per a tots dos, l'objectiu és trobar un acord just abans del tancament de mercat.
Somni verd-i-blanc complicat
El desig de Dani Ceballos sempre ha estat tornar al Real Betis. L'andalús ho ha repetit en nombroses ocasions, però la realitat econòmica ho complica.
El Real Betis difícilment podria assumir un traspàs proper als 15 milions d'euros i, a més, pagar-li un salari competitiu. Totes les parts haurien de fer un esforç extraordinari.
Amb el Marsella, en canvi, l'escenari és diferent. El club francès té capacitat per afrontar tant la fitxa com el traspàs.
A més, busca reforçar el mig del camp amb un perfil com el de Dani Ceballos, capaç d'aportar qualitat en la circulació i arribada des de la segona línia.
El Real Madrid valora la seva sortida
Al Real Madrid assumeixen que amb Xabi Alonso no tindrà protagonisme. El tècnic ja ha deixat clar que compta amb altres peces per a la medul·lar.
Amb Toni Kroos retirat, Camavinga i Tchouaméni lideren el futur, i joves com Arda Güler o Franco Mastantuono també reclamen minuts.
Per això, Dani Ceballos quedaria relegat als últims instants dels partits, un paper que no satisfà ni el jugador ni el club.
D'aquesta manera, la seva sortida sembla la millor solució per a totes dues parts. La decisió final es prendrà en les pròximes dues setmanes, però cada cop està més a prop de posar rumb a França.
