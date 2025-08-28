Ni Betis ni Olympique de Marsella: Dani Ceballos saldrá del Madrid, pero el centrocampista tiene otro nuevo destino que, hasta la fecha, no había sido deslizado por los medios de comunicación. Parecía que el futuro de Dani Ceballos iba a estar vinculado al Betis, pero el club hispalense se ha desmarcado del fichaje, pues no cuenta con margen salarial para inscribirle. En las últimas horas también había aparecido el Olympique de Marsella, pero finalmente la operación se ha caído, pues Dani Ceballos prefiere fichar por otro equipo antes del cierre del mercado.

Parecía que Rodrygo sería el protagonista del final del mercado de fichajes de verano en clave Madrid, pero lo cierto es que no ha sido del todo así. Dani Ceballos se ha convertido en el actor principal de la película blanca y, según fuentes del Madrid, se espera que el futuro del centrocampista andaluz quede definido antes del sábado. Xabi Alonso está preocupado, pues quiere mantener un ambiente sano y competitivo y considera que Dani Ceballos no está preparado ni centrado para competir.

Dicho lo cual, el Madrid está acelerando para cerrar la venta de Dani Ceballos, por quien se espera ingresar unos 15 millones de euros. La idea de Dani Ceballos era la de fichar por el Betis, pero el club bético está centrado en Antony, crack del Manchester United, y no tiene margen para el madridista. Es, por todo lo mencionado, que apareció en escena el Olympique de Marsella, pero la operación no ha terminado de convencer a un Dani Ceballos que ya tiene otro nuevo destino.

Oficial, ni Betis ni Olympique de Marsella, Dani Ceballos tiene otro destino: 'Se va'

El futuro de Dani Ceballos parece que ya empieza a estar un poco más claro, sobre todo porque el cierre del mercado de fichajes de verano se acerca. Dani Ceballos había llegado a un acuerdo con el OIympique de Marsella, pero él mismo lo rompió, pues vio que no terminaba de estar convencido de hacer las maletas hacia Francia. Lo cierto es que, al parecer, Dani Ceballos usó al Marsella para invocar al Betis, aunque el club hispalense no tiene margen de maniobra para lograr el fichaje del crack blanco.

Ceballos quería ir al Betis y así lo transmitió a sus allegados, pero ahora empieza a hacerse a la idea de que deberá activar el 'Plan B', por mucho que duela. Ni Betis ni Olympique de Marsella: Dani Ceballos no jugará en ninguno de estos dos equipos, al menos durante la próxima temporada oficial, que ya arrancó a mediados de agosto.

El futuro de Dani Ceballos está lejos del Madrid: "He hablado con Florentino..."

El Madrid de Florentino Pérez tampoco está dispuesto a todo con relación a Dani Ceballos. El club blanco quiere que, como mínimo, la venta del centrocampista andaluz genere unos beneficios de 15 millones de euros, cantidad que clubes como el Betis no pueden llegar a pagar. El Madrid exige dinero y hay un club que está dispuesto a pagar incluso 30 millones por Dani Ceballos: este es el Al-Ittihad, club saudí que le quiere para ya.

Según el periodista Sacha Tavolieri, el conjunto saudí quiere fichar a Dani Ceballos, de 29 años y con años de experiencia en clubes como Arsenal o el mismo Real Madrid. El Al-Ittihad cuenta con estrellas como Karim Benzemá, Fabinho o Kanté y, ahora, quiere fichar a Dani Ceballos, que duplicaría su sueldo en caso de aceptar la propuesta de los árabes. El Madrid, por su parte, ya sabe que Dani Ceballos está cerca de ir a Arabia: ni Marsella ni Betis, el futuro de Ceballos pasa por la Saudi Pro League.