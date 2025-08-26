Rodrygo parla amb el Reial Madrid després del partit contra l'Oviedo i aclareix el seu futur
El brasiler va fer una gran primera part al Carlos Tartiere
El Real Madrid va tornar a mostrar fermesa en aquest inici de Lliga amb una victòria contundent per 0-3 davant el Real Oviedo al Carlos Tartiere.
L'equip de Xabi Alonso va respondre a les exigències del calendari amb diverses modificacions a l'onze, destacant el retorn de Rodrygo a la titularitat.
El brasiler havia quedat fora en la seva estrena contra Osasuna, cosa que havia alimentat dubtes sobre el seu rol a la plantilla.
Tanmateix, ahir a la nit va ser protagonista i va deixar clar que té la intenció de recuperar protagonisme en aquesta nova etapa.
L'aposta de Xabi Alonso per Rodrygo
El tècnic tolosà va defensar la seva decisió de rotar i va explicar que cada partit exigeix perfils diferents.
Per a Xabi Alonso, el més important és que tota la plantilla se senti útil i Rodrygo Goes va respondre amb un rendiment positiu en els seixanta minuts que va disputar.
A la primera part es va entendre bé amb Carreras i Güler, va generar situacions de desbordament i va provar sort amb algun xut, tot i que sense fortuna.
L'Oviedo va defensar molt enrere, cosa que va complicar els espais, però el paulista va complir i va rebre el reconeixement del seu entrenador.
“Rodrygo és un més, ha fet un bon partit i el necessitem al llarg de l'any”, va assenyalar Xabi Alonso, que segueix apostant per la competència interna com a motor de creixement.
Florentino Pérez baixa al vestidor
Després del partit, la figura de Rodrygo va tornar a estar al centre de l'atenció, tot i que aquesta vegada per un gest fora de la gespa.
Florentino Pérez va baixar al vestidor per felicitar els jugadors pel triomf i es va aturar especialment amb el davanter.
Segons s'ha sabut, el brasiler va transmetre al president la seva felicitat per seguir al club i va deixar una frase que va ressonar amb força: “Em quedaré aquí, durant molts anys”.
Un missatge directe enmig dels rumors que el situaven a la rampa de sortida. A Chamartín interpreten aquestes paraules com una declaració d'intencions que reforça l'estabilitat del vestidor.
Tot i que el mercat segueix obert fins a l'1 de setembre, la voluntat del jugador sembla clara i s'alinea amb el desig de la directiva.
Un pas clau en el futur immediat
Rodrygo sap que aquesta temporada serà decisiva per a la seva carrera. Amb Mbappé i Vinícius com a grans referents en atac, el brasiler necessita aprofitar cada oportunitat per demostrar que el seu talent segueix sent diferencial.
El compromís expressat davant Florentino Pérez suposa un pas clau en la seva relació amb el club.
L'afició espera que la seva continuïtat es tradueixi en rendiment dins del camp, en un any en què el Real Madrid no es pot permetre dubtes ni distraccions.
