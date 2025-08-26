Oficial, del PSG al Madrid després de vendre Dani Ceballos, fitxatge d’última hora
Continua sent un secret a veus, però la veritat és que Dani Ceballos està a un sol pas de sortir del Madrid en direcció a l'Olympique de Marsella. Dani Ceballos també tenia una proposta del Reial Betis, però el migcampista andalús no té lloc a l'escala salarial i, per tant, se n'anirà a la Ligue 1 francesa. Amb la sortida de Dani Ceballos, Xabi Alonso considera que necessita un altre migcampista i el Madrid ha fet els deures: fitxatge d'última hora després de rebutjar l'oferta del PSG.
El Madrid ha confirmat la venda de Dani Ceballos, per la qual cosa ara té via lliure per començar a negociar amb un crack que agradava molt al PSG. Xabi Alonso donava gairebé per tancat el mercat de fitxatges, però la sortida de Dani Ceballos obliga, de manera indirecta, a acudir al mercat per incorporar un altre migcampista creatiu. Dit i fet: el Madrid s'ha posat mans a l'obra i ja té gairebé tancat el fitxatge del que serà el relleu de Dani Ceballos al club blanc.
Dani Ceballos ja està preparat per sortir del Madrid i el seu futur projecte serà el Marsella, de la Primera Divisió francesa, que li ha guanyat la partida al Reial Betis. El club bètic volia fitxar Dani Ceballos, però no compta amb espai salarial i la seva prioritat és Antony, que podria arribar després de tancar etapa al Manchester United anglès. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat la partida a un PSG que també volia fitxar en aquest tram final del mercat de fitxatges: adeu Dani Ceballos, hola nou migcampista.
El Madrid donava el mercat de fitxatges per finiquitat, però la veritat és que, amb la possible sortida de Dani Ceballos, Xabi Alonso treballa per tancar un fitxatge d'última hora. El Madrid ingressaria uns 18 milions d'euros per Dani Ceballos, per la qual cosa Xabi Alonso tindria marge per incorporar un jugador i ja ha decidit: adeu al PSG. Segons han informat diversos mitjans i ha pogut contrastar aquest digital, Xabi Alonso va amb tot a per una estrella que volia el PSG: molt millor que Dani Ceballos, segons especialistes.
El Madrid, per motius d'espai a la plantilla, donava per tancat el mercat de fitxatges, però en aquestes últimes hores tot s'ha reactivat de manera immediata. El detonant ha estat la quantitat d'ofertes que el Madrid ha rebut per un Dani Ceballos que, per molt que faci mal, generarà molts ingressos nets per al club madridista. Ceballos, a més, ha estat el primer que ha demanat sortir, ja que sent que "no disputa tants minuts com mereix", segons ha pogut saber 'e-Notícies'.
Després de la venda de Dani Ceballos, el Madrid s'activarà per 'repescar' Nico Paz, jugador del Como amb passat a l'entitat blanca. El Madrid té una opció de recompra d'uns 8 milions d'euros i, després de parlar amb Xabi Alonso, té previst activar-la de seguida. Paz tornarà al Madrid després de rebutjar el PSG de Luis Enrique, que ha preguntat pel jugador argentí del Como.
