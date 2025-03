Oficial, el nen meravella que recorda Toni Kroos tria fitxar pel Barça, 5M€

El Barça ha tancat el fitxatge del nou Toni Kroos, un nen prodigi de tan sols 17 anys que arribarà al club culer per incorporar-se a la disciplina de Hansi Flick. Com és evident, el nen prodigi que més recorda a Toni Kroos, que encara està en edat de formació, formarà part de les categories inferiors, però Flick el vol provar. La idea del Barça ha estat clara i s'ha executat molt ràpidament: el nou Toni Kroos ha triat fitxar pel Barça malgrat les ofertes, tot està confirmat.

Per preu i oportunitat, el Barça acaba de tancar un fitxatge dels que podria marcar una època. El club que presideix Laporta ha tancat, per 5M€, el fitxatge del nou nen prodigi de 17 anys: recorda a Toni Kroos i la idea és que es confirmi a l'estiu. Hansi Flick volia comptar amb nous arguments per al seu centre del camp i Joan Laporta els ha tancat: fitxatge confirmat per només 5M€, talent bestial de només 17 anys d'edat.

Toni Kroos, exfutbolista del Real Madrid, és el migcampista perfecte per a Deco i per a Hansi Flick, dos dels grans arquitectes del Barça actual. El Barça tenia clar que calia anar amb tot a pel nou Toni Kroos, però ha estat clau la predisposició del jugador en qüestió, que ha triat ser culer. Segons ha pogut constatar 'e-Notícies', el fitxatge s'ha tancat i, en les pròximes hores, es farà oficial a través del club: nou canterà per al Barça, recorda a Toni Kroos.

Oficial, el nen prodigi que recorda a Toni Kroos tria fitxar pel Barça, 5M€

Des de la seva marxa, Carlo Ancelotti ha intentat trobar una solució per reemplaçar a Toni Kroos a la medul·lar, però ha estat una tasca difícil. Ningú al Real Madrid ha aconseguit prendre el control dels partits de la mateixa manera que ho feia l'alemany. Veient aquesta situació, el Barça ha decidit apostar pel nen prodigi que més recorda a l'exfutbolista alemany: costa 5M€, té 17 anys i podria fer la pretemporada amb Flick.

La manca d'un migcampista defensiu i de control en el joc continua sent una preocupació per a l'equip. Enmig d'aquesta manca de recursos creatius a la medul·lar, el Barça ha 'tirat la casa per la finestra' per tancar el fitxatge d'un nou talent: recorda a Kroos. El Barça busca nou migcampista i s'ha fixat en el futur Toni Kroos, que juga en una lliga juvenil i que ha cridat l'atenció de Deco i de Laporta.

El nou Toni Kroos del Barça no és altre que Xavi Espart, migcampista del Barça Atlètic de 17 anys que renovarà amb el Barça amb opcions de pujar al primer equip. Espart ja sap què és entrenar-se amb Flick i el club culer ha apostat fort per retenir-lo fins, com a mínim, 2028. La idea del Barça de Laporta està clara: quedar-se amb el nou nen prodigi que recorda a Toni Kroos amb l'objectiu de no deixar escapar més talent de la casa.