Commoció al Barça després de les paraules de la dona de Carles Miñarro: 'Amb molta…'

El món de l'esport està de dol després de la mort de Carles Miñarro García, metge del primer equip del FC Barcelona. Miñarro ha perdut la vida de forma sobtada aquest dissabte passat.

Amb 53 anys, Carles Miñarro podria haver patit un infart a l'hotel on l'equip es trobava concentrat. No obstant això, caldrà esperar que l'autòpsia confirmi les causes exactes de la seva mort. La seva inesperada partida ha deixat una profunda tristesa al club.

La dona de Carles Miñarro ha commocionat amb les seves últimes paraules

La mort de Carles Miñarro ha colpejat amb duresa el vestidor blaugrana. La notícia de la seva mort ha provocat una gran commoció entre els jugadors i el cos tècnic, que l'han recordat com un professional dedicat i una persona de tracte proper.

La seva esposa, Mar Ballester, ha volgut acomiadar-se d'ell a través de les xarxes socials amb un missatge emotiu. En les seves paraules, ha expressat el dolor que deixa la seva absència, ressaltant el seu paper com a marit, pare i company.

A més, ha destacat la petjada inesborrable que deixa en aquells que el van conèixer. El seu comiat ha commogut a tots els que van compartir moments amb ell, reflectint l'afecte i respecte que despertava tant en l'àmbit professional com en el personal.

"Amb molta tristesa, us comunico la sobtada mort del meu marit, Carles Miñarro el passat 8 de març. Marit, pare, germà, cosí, net, cunyat… Una gran persona que sempre recordarem. D.E.P.", ha escrit Mar Ballester.

Carles Miñarro era molt estimat al FC Barcelona

Carles Miñarro es va incorporar aquesta temporada a l'equip mèdic del Barça en substitució del doctor Xavier Valle. Abans, havia treballat en el futbol sala del club i acumulava una àmplia trajectòria en l'àmbit esportiu.

La seva experiència incloïa anys de feina al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i als serveis mèdics d'equips com el Centre d'Esports Sabadell, el Sant Andreu i el Terrassa FC. En aquest últim, va coincidir amb Miquel Olmo, pare del futbolista Dani Olmo.

Des de la seva arribada al primer equip, es va convertir en un pilar fonamental juntament amb l'històric Ricard Pruna. El seu paper va ser clau en l'atenció de jugadors lesionats, com Marc Bernal i Ter Stegen, a qui va assistir en moments complicats.

També va estar present en situacions d'emergència, com quan Gavi va patir una commoció cerebral en un partit davant l'Alavés. En aquell moment, Carles Miñarro va aplicar el protocol mèdic amb decisió, assegurant el benestar del futbolista abans de retirar-lo del camp.