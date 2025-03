Arriba la felicitat al Barça: Deco ho celebra, gran notícia, acompanya Pedri i Gavi

Aquest cap de setmana ha estat especialment dur per al barcelonisme a causa de la inesperada mort del doctor Carles Miñarro. La seva partida ha deixat un gran buit al club i en tots aquells que van tenir el privilegi de conèixer-lo. No obstant això, la temporada futbolística continua i, al Barça, la planificació esportiva no s'atura.

Després de la pèrdua de Carles Miñarro, el club ha trobat consol en notícies positives. Deco ha assumit amb determinació la responsabilitat d'estructurar el futur de l'equip. La seva experiència i visió són fonamentals per mantenir el Barça a l'elit del futbol mundial, i el seu últim moviment n'és una bona prova.

Deco segueix avançant: Pedri, Gavi i ara...

Una de les prioritats de Deco ha estat garantir la continuïtat dels millors talents que representen el present i futur del club. En aquest sentit, les renovacions de Pedri i Gavi ja han estat gestionades amb èxit. Ambdós jugadors han estès el seu vincle amb el Barça fins al 2030, cosa que reforça l'estabilitat i projecció del club.

Pedri, als seus 22 anys, s'ha consolidat com una peça clau en l'esquema del Barça. La seva capacitat per controlar el tempo del joc i la seva visió el converteixen en un migcampista excepcional. Per la seva banda, Gavi, tot i que ara no està tenint massa protagonisme, la seva renovació fins al 2030 assegura la presència d'un jugador que aporta energia i creativitat al mig del camp blaugrana.

Ara bé, Deco no només s'ha centrat en les renovacions de Pedri i Gavi. El seu pla estratègic abasta la consolidació d'una plantilla competitiva i equilibrada. I, en aquest sentit, el seu pròxim gran èxit serà tancar la renovació de Raphinha fins al 2029, que ja està molt encaminada.

Raphinha se suma a la llista

Deco ha aparcat els possibles fitxatges per destinar tots els recursos necessaris a les renovacions. Pedri, Gavi, Araújo i Cubarsí han renovat en les últimes setmanes, i ara se suma Raphinha. L'extrem encara té contracte fins al 2027, però serà estès fins al 2029 per assegurar la seva continuïtat i evitar possibles rumors sobre la seva sortida.

Sens dubte, una gran notícia per al FC Barcelona, ja que Raphinha està sent el pilar sobre el qual Flick ha sustentat el seu pla ofensiu. Aquesta temporada, l''11' ja suma 25 gols i 18 assistències, números d'autèntic crack que li valdran la renovació. I no només això, ja que a més d'estendre el seu contracte, Deco augmentarà el sou de Raphinha.