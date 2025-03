Confirmat, adeu Pep Guardiola: el Manchester City es fixa en una llegenda del Barça

El Manchester City travessa una crisi aquesta temporada. A pesar dels èxits dels últims anys sota la direcció de Pep Guardiola, els resultats actuals no estan sent els esperats.

L'equip, que ha dominat la Premier League en l'última dècada, es troba fora dels llocs de Champions League. Una situació que ha posat en alerta la directiva del club.

El rendiment irregular dels jugadors i la falta de consistència han posat en dubte el futur de Pep Guardiola, que no ha aconseguit trobar la tecla aquesta temporada.

La revolució que prepara el City per a la pròxima temporada

Davant aquesta situació, la cúpula del Manchester City ja ha començat a planificar una revolució en la plantilla per a la pròxima temporada. Aquest any, els primers canvis han arribat amb els fitxatges de jugadors com Marmoush, Nico González i Khusanov.

No obstant això, la gran revolució vindrà a l'estiu, ja que Guardiola, qui acaba de renovar el seu contracte, està disposat a fer canvis dràstics.

S'espera que surtin pesos pesants com Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o Ilkay Gündogan. Tots ells, jugadors que han estat fonamentals per garantir l'èxit recent del club.

Cesc Fàbregas, el successor que no esperava Guardiola

El que Guardiola no esperava és que el seu lloc també estigués en joc. La directiva del Manchester City s'ha fixat en una llegenda del Barça que està brillant a la Serie A: Cesc Fàbregas. Encara que el seu rendiment està sent irregular amb el Como, ocupant la 13a posició, Fàbregas ha demostrat ser un líder experimentat a la banqueta.

En els últims cinc partits, el seu equip ha tingut tres derrotes i dues victòries, però la seva solvència com a entrenador ha estat notable donat el nivell de plantilla amb què treballa.

Cesc Fàbregas ha fet un pas endavant en la seva carrera després de penjar les botes. Dirigint el Como, la llegenda espanyola ha demostrat que té la capacitat de liderar un equip d'elit.

El City està observant el seu progrés, ja que consideren que Fàbregas podria ser una opció interessant per reemplaçar Guardiola si el tècnic català és acomiadat, a causa dels mals resultats.

El futur de Pep Guardiola al City

Encara que Guardiola ha estat una peça clau en l'èxit recent del Manchester City, la pressió sobre ell augmenta a mesura que l'equip segueix sense rendir al nivell esperat. Si la situació no millora, la directiva podria prendre la dràstica decisió de canviar d'entrenador.

Cesc Fàbregas, amb la seva experiència i coneixements tàctics, es perfila com una opció per succeir Pep Guardiola. No obstant això, el futur de l'actual tècnic 'skyblue' dependrà de com es desenvolupin els pròxims partits i dels canvis que la directiva estigui disposada a fer de cara a l'estiu.