Del Bernabéu al Camp Nou, fitxatge TOP: Hansi Flick es frega les mans

Hansi Flick ha arribat al Camp Nou per tornar la felicitat als aficionats i fer que l'equip millori. Des que va aterrar a la Ciutat Comtal, els resultats no han fet més que incrementar i l'equip està en un gran moment. De fet, la directiva ha admès en diverses ocasions que aquest és just el motiu pel qual van portar l'alemany.

El Barça s'està recuperant d'una crisi econòmica important i ja comença a explorar les millors opcions de mercat. En un intent de reforçar la seva defensa, hi ha un nom que cada cop és més viable i que ja ha brillat al Bernabéu. Tot apunta que Hansi Flick ha donat el seu vistiplau i hi haurà moviments pròximament.

Hansi Flick, atent al que succeeix al Bernabéu

El Barça compta amb una plantilla molt competent formada per futbolistes joves i amb molta ambició. La pedrera sempre ha estat el punt fort de l'entitat catalana i els talents que en surten no són comuns. Malgrat tenir grans noms com Lewandowski o Íñigo Martínez, la plantilla, en la seva majoria, està formada per joves de La Masia.

Hansi Flick ha sabut adaptar-se a la perfecció a l'ADN Barça i ha fet els canvis justos perquè tot funcioni. Seguint amb el projecte de Xavi Hernández, l'alemany ha progressat a passos de gegant. Els aficionats del Barça tornen a gaudir del seu equip i l'estadi està ple cada cop que l'equip juga de local.

No obstant això, encara que la plantilla de Hansi Flick ja és molt completa, la directiva està pensant a reforçar la defensa amb un fitxatge TOP. Parlem d'Andrei Ratiu, el lateral dret del Rayo Vallecano que va brillar ahir al Bernabéu tal com ja va fer fa algunes setmanes al Camp Nou. Davant el Reial Madrid, Ratiu va assecar Vinícius durant tot el partit i va demostrar tenir la personalitat suficient per no deixar-se intimidar per un escenari tan colossal.

Andrei Ratiu, en el punt de mira de Hansi Flick

Andrei Ratiu té un valor de mercat de 7 milions d'euros, però la seva clàusula al Rayo Vallecano és de 25 milions. Una xifra que reflecteix perfectament el seu potencial, però que no és extremadament alta, provocant l'interès de Hansi Flick. El defensa romanès està sent clau per al bon fer dels madrilenys i ha cridat l'atenció del Barça.

Hansi Flick vol incorporar un reforç de qualitat per donar descans a Jules Koundé i Andrei Ratiu és una gran opció. Ahir ja va brillar al Bernabéu i és probable que ho faci al Camp Nou. Sens dubte, el nom d'Andrei Ratiu sona cada cop amb més força als despatxos del FC Barcelona.