Millor que Alexander Isak, nou desig del Barça al Newcastle: Laporta paga 70 M

Alexander Isak ha estat un dels noms que més ha sonat als despatxos del Barça aquests últims mesos. Laporta entén que Lewandowski està entrant en el tram final de la seva carrera i ja li busca substitut. Hansi Flick, que és qui té l'última paraula en totes les decisions, coincideix amb l'opinió de Laporta en aquest sentit, però amb matisos.

Segons sembla, al Barça estarien encantats de poder comptar amb Alexander Isak a les seves files de cara a la pròxima temporada. No obstant això, en un gir inesperat dels esdeveniments, sembla que Flick ha centrat la seva atenció en un altre crack del Newcastle. Laporta, que ja ha parlat amb l'entrenador alemany sobre aquest tema, veu amb bons ulls la seva decisió, ja que la incorporació d'Isak sembla ser realment complicada per diversos motius.

Alexander Isak s'allunya del Barça per un motiu de pes

La davantera del Barça està en un gran moment, però la realitat és que Robert Lewandowski ja encamina les seves últimes temporades a l'elit. Fa un parell de dies, Fabrizio Romano va confirmar públicament que el polonès es quedarà al club, com a mínim, una temporada més. Això sí, independentment de la seva continuïtat, Laporta vol fitxar Alexander Isak.

L'ariet del Newcastle està signant una gran temporada i els seus números ho demostren: porta 22 gols i 5 assistències en 31 partits. No obstant això, aconseguir el fitxatge de Alexander Isak costa 150 milions; preu que el Barça no pot pagar. Davant aquesta situació, Laporta ha centrat la seva atenció en un altre futbolista del conjunt anglès.

En concret, sabent que Alexander Isak és gairebé impossible, el president del FC Barcelona ha centrat la seva atenció en Bruno Guimaraes. El migcampista del Newcastle porta diversos anys a l'agenda culé, però aquest estiu podria ser el definitiu per a la seva arribada al Camp Nou. El seu reforç permetria a Flick tenir més mimbres al centre del camp a un preu acceptable.

Bruno Guimaraes s'acosta al Barça

Bruno Guimaraes és clau al Newcastle, però podria arribar a la Ciutat Comtal per només 70M. Els anglesos estan disposats a deixar-lo sortir per construir un nou projecte i Laporta, atent a la situació, vol treure'n profit. La posició de pivot està ben coberta amb Marc Casadó, però un reforç com el brasiler és difícil de rebutjar.

Amb Alexander Isak ja descartat pel seu elevat preu, Laporta ha de valorar què fer amb Bruno Guimaraes. La medul·lar del FC Barcelona està ben coberta, però el brasiler és un vell desig del president i pot aportar un perfil diferent. Per tant, si es produeix alguna sortida al centre del camp com la de Frenkie de Jong o Fermín, no hi ha dubte que Bruno Guimaraes serà l'escollit.