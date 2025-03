Inesperat, el Chelsea oblida Marc Casadó oferint 60M: nou objectiu al Barça

La irrupció de Marc Casadó en el primer equip del FC Barcelona ha estat una de les sorpreses més agradables de la temporada. Gràcies a les oportunitats brindades per Hansi Flick i el seu increïble rendiment en cada partit, el '17' ha aconseguit guanyar-se un lloc a la medul·lar. El seu creixement ha estat tan notori que ja ha atret l'atenció de grans clubs i ha provocat les primeres ofertes, com la del Chelsea.

Els de Stamford Bridge han mostrat molt interès per Marc Casadó en diverses ocasions, fins i tot abans que debutés a les ordres de Flick, però la resposta del jugador ha estat negativa. Primer va ser a l'estiu, mesos després, al gener, quan Casadó ja estava completament assentat en l'onze titular, el Chelsea va tornar a preguntar per la seva disponibilitat. No obstant, malgrat la insistència del club londinenc, Casadó no es mourà del FC Barcelona, ja que el seu objectiu és seguir creixent i triomfar al Camp Nou.

El Chelsea passa de Marc Casadó

Davant la negativa de Casadó, la directiva del Chelsea ha decidit canviar d'objectiu. Si Marc Casadó ja no és el seu objectiu, un altre crack del FC Barcelona ha passat a ocupar el centre de les seves mirades. En aquesta ocasió, el Chelsea ha posat els ulls en Gavi, el talentós migcampista sevillà, qui és considerat un dels grans valors del Barça.

Encara que Gavi és vital per al vestidor culer, la veritat és que no ha tingut totes les oportunitats que esperava aquesta temporada. La competència al centre del camp és ferotge, amb jugadors de gran qualitat com Pedri, De Jong, Dani Olmo i Fermín. I a més, Flick sembla que no acaba d'estar del tot satisfet amb el seu rendiment quan salta al camp.

Per tot això, si la situació no canvia, és possible que Gavi valori un canvi d'aires a la recerca de més protagonisme; i més després de conèixer l'interès del Chelsea. I és que els anglesos estan disposats a oferir 60 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis.

Gavi i el Chelsea, una opció real?

De moment, malgrat l'interès del Chelsea, la sortida de Gavi del FC Barcelona sembla una opció llunyana, ja que el jugador vol seguir triomfant al club de la seva vida. No obstant això, la falta de minuts podria fer que el jugador es qüestioni el seu futur al Camp Nou.

Si el Chelsea segueix insistint i presenta una oferta formal de 60 milions d'euros, Gavi podria veure en aquesta proposta una oportunitat de créixer en un altre gran club europeu. Veurem què succeeix, però el que està clar és que la competència i les ofertes rebudes començaran a jugar un paper important en la seva decisió.