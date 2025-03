Oficial, Luis de la Fuente substitueix Íñigo Martínez amb l'objectiu nº 1 del Barça

Íñigo Martínez està firmant la millor temporada de la seva carrera i porta mesos demostrant que té futbol per estona, i això que l'any passat va deixar dubtes. El basc no va convèncer amb Xavi i només va jugar el 30% dels minuts possibles, per la qual cosa ningú esperava tal millora. No obstant això, amb Hansi Flick al càrrec de l'equip, el plantejament és totalment diferent i el central s'ha adaptat a la perfecció.

El Barça està passant per un gran moment i la victòria d'ahir contra l'Atlètic de Madrid ho demostra. El primer gol, que va iniciar la remuntada, ve d'una acció individual d'Íñigo Martínez en la qual acaba centrant per a Robert Lewandowski. Per desgràcia, el club ha comunicat que Íñigo Martínez s'ha lesionat i Luis de la Fuente ha hagut de fer canvis en la convocatòria de la Selecció Espanyola.

El Barça fa oficial la lesió d'Íñigo Martínez

El nivell d'Íñigo Martínez aquest any ha fet que Luis de la Fuente reclamés la seva presència a la Selecció Espanyola per als partits de la Nations League. Després de diversos anys sense estar present en la representació del seu país, li havia arribat el moment.

Tots els barcelonistes es van alegrar molt pel seu central, qui mereixia, sens dubte, formar part dels 27 convocats. No obstant això, Íñigo Martínez no podrà disputar els enfrontaments contra Països Baixos a causa d'una parameniscitis interna al seu genoll dret. El Barça li ha transmès el missatge a la RFEF i Luis de la Fuente ha hagut de buscar una altra solució.

Curiosament, el defensor en el qual confiarà Luis de la Fuente és Dean Huijsen, el jove central del Bournemouth. A falta d'un mes per als 20 anys, Huijsen s'ha convertit en un dels futbolistes més prometedors de la Premier League. El Barça porta seguint la seva evolució des de fa diversos mesos i està molt interessat en el seu fitxatge.

Dean Huijsen, central de present i futur

En principi, Dean Huijsen estava convocat per a la Sub-21, però la lesió d'Íñigo Martínez li ha obert les portes de La Absoluta. Una decisió que podria canviar el seu futur dràsticament, ja que segur que els set convocats del Barça segueixen molt de prop les seves actuacions. I és que Pau Cubarsí i companyia saben perfectament que Deco té a Dean Huijsen a la seva agenda per a la pròxima temporada.

Luis de la Fuente vol els millors a la Selecció Espanyola i considera que Dean Huijsen és la millor opció. És molt probable que el del Bournemouth no sigui titular, però no ho sabrem fins que coneguem el primer onze inicial. El que sí que està clar és que el Barça el segueix de prop.