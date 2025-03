Oficial, Luis de la Fuente sustituye a Íñigo Martínez con el objetivo nº1 del Barça

Íñigo Martínez está firmando la mejor temporada de su carrera y lleva meses demostrando que tiene fútbol para rato, y eso que el año pasado dejó muchas dudas. El vasco no convenció con Xavi y solo jugó el 30% de los minutos posibles, por lo que nadie esperaba tal mejora. Sin embargo, con Hansi Flick al cargo del equipo, el planteamiento es totalmente diferente y el central se ha adaptado a la perfección.

El Barça está pasando por un gran momento y la victoria de ayer contra el Atlético de Madrid lo demuestra. El primer gol, que inició la remontada, viene de una acción individual de Íñigo Martínez en la que acaba centrando para Robert Lewandowski. Por desgracia, el club hoy ha comunicado que Íñigo Martínez se ha lesionado y Luis de la Fuente ha tenido que hacer cambios en la convocatoria de la Selección Española.

El Barça hace oficial la lesión de Íñigo Martínez

El nivel de Íñigo Martínez este año ha hecho que Luis de la Fuente reclamase su presencia en la Selección Española para los partidos de la Nations League. Tras varios años sin estar presente en la representación de su país, le había llegado el momento.

Todo el barcelonismo se alegró mucho por su central, quien merecía, sin duda alguna, formar parte de los 27 convocados. Sin embargo, Íñigo Martínez no podrá disputar los encuentros frente a Países Bajos a causa de una parameniscitis interna en su rodilla derecha. El Barça le ha transmitido el mensaje a la RFEF y Luis de la Fuente ha tenido que buscar otra solución.

Curiosamente, el defensor en el que confiará Luis de la Fuente es Dean Huijsen, el joven central del Bournemouth. A falta de un mes para los 20 años, Huijsen se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores de la Premier League. El Barça lleva siguiendo su evolución desde hace varios meses y está muy interesado en su fichaje.

Dean Huijsen, central de presente y futuro

En principio, Dean Huijsen estaba convocado para la Sub-21, pero la lesión de Íñigo Martínez le ha abierto las puertas de La Absoluta. Una decisión que podría cambiar su futuro drásticamente, pues seguro que los siete convocados del Barça siguen muy de cerca sus actuaciones. Y es que Pau Cubarsí y compañía saben perfectamente que Deco tiene a Dean Huijsen en su agenda para la próxima temporada.

Luis de la Fuente quiere a los mejores en la Selección Española y considera que Dean Huijisen es la mejor opción. Es muy probable que el del Bournemouth no vaya a ser titular, pero no lo sabremos hasta que conozcamos el primer once inicial. Lo que sí está claro es que el Barça lo sigue de cerca.