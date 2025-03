Luis de la Fuente es carrega 2 pesos pesants del Barça per a la Selecció Espanyola

Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista de convocats de la Selecció Espanyola per a l'aturada de seleccions d'aquest mateix mes de març. 'La Roja' té per davant una eliminatòria de Nations League contra els Països Baixos, per la qual cosa Luis de la Fuente ha ideat una llista amb diverses sorpreses i novetats. En clau Barça aposta per un total de 7 jugadors culers, però en la llista hi ha moltes sorpreses que criden l'atenció.

Espanya té per davant una dura eliminatòria de Nations League contra la 'oranje', per la qual cosa Luis de la Fuente ha sortit a escena per publicar la clàssica llista de convocats. S'ha decantat per 7 jugadors del FC Barcelona: Íñigo Martínez, Marc Casadó, Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. La novetat en clau Barça és Íñigo, qui acaba de renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2026, però també hi ha grans absències.

Alejandro Balde i Gavi, fora de la Selecció Espanyola

La notícia ha causat gran enrenou. Sí, perquè Luis de la Fuente ha decidit deixar fora de la convocatòria dos dels millors talents del FC Barcelona. Gavi i Alejandro Balde no viatjaran amb la resta dels seus companys.

És cert que Gavi està tenint una temporada complicada i sense molts minuts, però el cas d'Alejandro Balde sorprèn. Estava sent del millor del Barça en els últims partits, demostrant estar a gran nivell físic. El seu lloc serà ocupat per Cucurella i Grimaldo.

Sigui com sigui, sense Gavi ni Alejandro Balde, la Selecció Espanyola es veurà les cares amb Països Baixos en un doble enfrontament de Nations League. L'anada es disputarà a Rotterdam el dijous 20 de març i la tornada a València el diumenge 23 de març a Mestalla. Tots dos partits es jugaran a les 20:45 hores i el més destacat serà veure en quin estat arriben els de Luis de la Fuente després d'aconseguir aixecar l'Eurocopa a l'estiu.

Consulta la convocatòria de Luis de la Fuente: hi ha sorpreses

Porters

David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Remiro (Real Sociedad)

Defenses

Pedro Porro (Tottenham), Mingueza (Celta), Le Normand (Atlético), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Íñigo Martínez (FC Barcelona), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Asencio (Real Madrid), Cucurella (Chelsea).

Migcampistes

Zubimendi (Real Sociedad), Casadó (FC Barcelona), Merino (Arsenal), Fabián (PSG), Baena (Villarreal), Pedri (FC Barcelona).

Davanters

Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (FC Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (FC Barcelona), Ayoze (Villarreal), Morata (Galatasaray), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu (Oporto), Oyarzabal (Real Sociedad).