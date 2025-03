El Barça guanya, però Pedri activa la primera venda en un minut: 'Deco té raó'

El FC Barcelona ha aconseguit una valuosa victòria al Metropolitano: 2 a 4 davant l'Atlètic de Madrid. Els de Flick, que arribaven a la cita d'avui amb la il·lusió d'aprofitar la fatiga dels de Simeone després de la Champions, han hagut de remuntar el 2-0 inicial. Ara LaLiga s'estreny encara més i ja només queden deu jornades perquè arribi al seu final i puguem conèixer el nou campió.

Crònica de l'Atlètic de Madrid-FC Barcelona

La primera meitat ha estat molt igualada en tots els aspectes. El Barça ha sortit al terreny de joc amb la idea de dominar els temps del partit gràcies al seu joc de possessió i, en gran mesura, ho ha aconseguit. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid no volia cometre massa errors i ha buscat replegar-se a prop de la seva àrea per poder contraatacar amb la velocitat de Julián Álvarez o Giuliano.

Precisament, aquesta connexió ha donat els seus fruits i s'ha convertit en el primer gol del partit al límit del descans. Julián Álvarez ha avançat els de Simeone, que no han sabut resistir durant la segona meitat les envestides del Barça. Sorloth ha posat el momentani 2 a 0, però Lewandowski, un doblet de Ferran Torres i un altre gol de Lamine Yamal han capgirat el resultat de manera màgica.

Pedri li dona la raó a Deco

En el partit d'avui, Pedri ha tornat a ser el més destacat del Barça. El '8' ha estat encertat en gairebé totes les seves accions, demostrant que és gairebé impossible treure-li la pilota. I no només això, ja que, a més, just un minut abans del gol de Julián Álvarez, ha deixat sol a Robert Lewandowski dins de l'àrea, però el polonès ha fallat estrepitosament.

D'aquesta manera, Pedri, amb el seu brillant passi desaprofitat per Robert Lewandowski, sembla donar-li la raó a Deco. I és que el director esportiu del FC Barcelona ja porta mesos buscant un '9' de primer nivell que sigui capaç de competir amb Lewandowski per la titularitat. Avui, davant l'Atleti, l'ocasió que ha fallat ha estat molt clara, i només l'ímpetu de la segona meitat ha fet que el seu error caigui en l'oblit.

Robert Lewandowski s'apaga, Alexander Isak brilla

Mentre Robert Lewandowski no ha tingut la seva nit malgrat el seu gol a la segona meitat, l'objectiu n.º1 del Barça per reforçar la punta d'atac s'ha sortit.Alexander Isak ha portat el Newcastle a conquerir el seu primer trofeu des de 1969 en derrotar el Liverpool a la final de la Carabao Cup. I ho ha fet marcant a la gran final celebrada a Wembley.

Des de fa mesos, Deco ve seguint de prop les actuacions d'Alexander Isak, així que segur que ha vist el que ha fet avui. Ja suma 23 gols i 5 assistències aquesta temporada. No obstant això, el principal obstacle al qual s'enfronta el Barça és el seu preu.

Sí, perquè el Newcastle no deixarà sortir a Alexander Isak per menys de 150 milions. Xifra que, ara mateix, és impossible per al FC Barcelona. Només una gran venda, com la de Robert Lewandowski, De Jong o Araújo, podria fer factible l'acord perquè l'ariet suec aterri al Camp Nou.