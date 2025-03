Simeone aprofita l'Atleti-Barça per demanar un fitxatge a Hansi Flick: 'Oferim 8 M'

Després del polèmic partit de Champions League entre el Real Madrid i l'Atlètic, els colchoneros volen donar-li la volta a la situació guanyant al FC Barcelona al Metropolitano. LaLiga està en joc, així que l'equip que surti guanyador de la cita d'aquesta nit tindrà moltes opcions de fer-se amb el títol. Hansi Flick i Simeone, conscients d'això, han presentat les seves millors gales.

Per part del Barça, només Frenkie de Jong ha causat baixa per problemes intestinals. Tal com ha comentat Flick en la prèvia, el '21' anava a ser titular, però finalment no estarà ni a la banqueta. Casadó ha ocupat el seu lloc, amb la resta de l'onze de gala sobre el verd del Metropolitano.

D'altra banda, Simeone tan sols ha realitzat dos canvis respecte a l'onze que va presentar contra el Real Madrid. Le Normand ha ocupat el lloc de Giménez en defensa, mentre que Lino ha fet de Gallagher a la banda esquerra. Això sí, el més destacat de l'encontre té a veure amb les negociacions que mantenen des de fa setmanes Joan Laporta i Enrique Cerezo.

Barça i Atleti tornen a protagonitzar un sonat fitxatge

En els últims anys hem vist a grans estrelles canviar el Metropolitano pel Camp Nou i viceversa. Luis Suárez, David Villa o el propi Antoine Griezmann són prova de la bona relació que existeix entre ambdós clubs. I, si res es torça, aquest estiu es tancarà un altre interessant acord entre els de Simeone i els de Hansi Flick.

En aquesta ocasió, el jugador en qüestió realitzarà el viatge Barcelona-Madrid. No obstant això, no haurà de gastar molt en el servei de mudances, ja que aquest any ja està jugant a les ordres de Simeone. I és que Clément Lenglet, propietat del Barça, està completant una gran temporada com a cedit i l'Atlètic de Madrid vol fer-se amb els seus serveis de manera definitiva.

Clément Lenglet es despedeix del Barça: l'acord està gairebé tancat

Clément Lenglet deixarà de ser jugador del FC Barcelona aquest mateix estiu. Després de diverses cessions poc fructíferes, aquest any ha trobat el seu lloc en l'esquema de Simeone i pretén quedar-se. L'Atleti, per la seva banda, està encantat amb el seu rendiment i apostarà pel seu fitxatge.

Totes les parts estan d'acord, però falta concretar la xifra final del traspàs. Els de Simeone ofereixen 8 milions, mentre que els de Hansi Flick demanen 12. Per tant, el més probable és que el fitxatge de Clément Lenglet acabi tancant-se en 10 milions.