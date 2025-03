Ja és oficial, acord total: Íñigo Martínez aconsegueix el seu objectiu gràcies a Vitor Roque

Íñigo Martínez és, sens dubte, una de les majors sorpreses de la temporada en l'equip de la Ciutat Comtal. El Barça porta temps comptant amb el defensor en les seves files, però no ha estat fins aquest any quan hem vist el seu millor futbol. El basc ha passat de jugar poc més del 30% dels minuts possibles l'any passat a ser titular en el Barça.

El Barça està passant per un moment de reestructuració i sembla que els moviments efectuats estan sent els correctes. La recent sortida de Vitor Roque, la qual va sorprendre part de l'afició, ha tingut més impacte del que es creu. O Tigrinho ha tornat al seu país, però amb la seva sortida li ha obert les portes a Íñigo Martínez.

La situació d'Íñigo Martínez

Íñigo Martínez va arribar al Barça el 2023 i el que s'esperava d'ell és que fos un reforç de qualitat per facilitar les rotacions. El veterà va assumir el seu rol a la perfecció i tot el que ha fet des d'aquell moment ha estat pel bé de l'equip. Tot i així, com a bon jugador experimentat, el defensor no ha deixat de treballar per estar a l'altura.

Amb molt d'esforç i dedicació, Íñigo Martínez ha aconseguit assentar-se en l'11 titular de Hansi Flick, cosa que amb Xavi no era possible. L'alemany, qui ha acabat enamorat del joc d'Íñigo, ha vist moltes qualitats en ell: lideratge, experiència, dedicació i un llarg etcètera. Paral·lelament, futbolistes com Vitor Roque no han pogut demostrar de què eren capaços i han hagut de buscar la millor opció.

Vitor Roque li va costar 30 milions fixos i 31 en variables al Barça, però, per sort per al club, només s'han pagat els fixos. Ni Xavi ni Hansi Flick han volgut donar-li oportunitats i ha tornat al Brasil per 25 quilos fixos més 5 en variables. Amb la seva sortida, l'ariet li ha donat l'opció de renovar a Íñigo Martínez.

La renovació d'Íñigo Martínez

La renovació d'Íñigo Martínez es va presentar fa mesos, però per temes de Fair Play no podia ser acceptada; ara, tot ha canviat. Fa pocs dies, el Barça va anunciar que havia renovat al basc fins al 2026, cosa que es portava temps esperant. En el seu antic contracte posava que si jugava més del 60% dels partits se li renovaria automàticament.

Vitor no ha pogut aconseguir el somni que tenia en ment i que la directiva li va prometre, així que ha buscat una nova vida professional al Palmeiras. Finalment, tot ha acabat bé per a Íñigo Martínez i està gaudint molt de les opcions que li està brindant Hansi Flick.