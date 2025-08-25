Oficial, Dani Ceballos trenca el seu silenci i anuncia el seu futur: 'Me'n vaig al...'
El migcampista espanyol Dani Ceballos va jugar els seus últims minuts amb el Reial Madrid aquest diumenge passat
L'espanyol Dani Ceballos no continuarà jugant al Reial Madrid aquesta temporada i aquest passat diumenge va disputar els seus últims minuts amb els colors del conjunt blanc. A pocs dies del tancament del mercat de fitxatges, el Madrid ja confirma que Dani Ceballos no seguirà i que, per tant, farà les maletes abans del següent partit de Lliga. El Madrid va guanyar (0-3) al Reial Oviedo, però la notícia va estar vinculada a Dani Ceballos, que va disputar el seu últim partit amb la samarreta del conjunt blanc, segons ha confirmat 'e-Notícies'.
A més, després del partit de Lliga que el Madrid va resoldre amb força facilitat, Dani Ceballos va trencar el seu silenci i va anunciar, de manera poc directa, que ja no continuarà jugant a Madrid. En aquestes últimes setmanes s'ha especulat molt amb el futur de Dani Ceballos, que finalment ha trencat el seu silenci per confirmar el seu nou destí, que no deixarà ningú indiferent. Dani Ceballos volia sortir del Reial Madrid, ja que sent que no compta del tot per a Xabi Alonso, i l'entitat blanca ha acceptat deixar-lo sortir: 12 milions, adeu a Florentino Pérez.
Dani Ceballos estava a l'epicentre de molts rumors vinculats al Reial Madrid, però la carpeta es tancarà un cop es completi el traspàs en els pròxims dies. El Madrid percebrà uns 12 milions d'euros pel jugador d'Utrera, que tenia contracte amb el club fins al 2027. Dani Ceballos és el sisè migcampista a la llista de Xabi Alonso, per la qual cosa l'espanyol sap que, per poder jugar i tenir minuts de qualitat, haurà de fer les maletes.
Oficial, Dani Ceballos trenca el seu silenci i anuncia el seu futur immediat: 'Me'n vaig al...'
Dani Ceballos ja no ho ha volgut amagar més: ahir a la nit va jugar els seus últims minuts amb la samarreta del Madrid, cosa que molts aficionats madridistes podien preveure. Dani Ceballos ha estat a la rampa de sortida durant tot el mercat de fitxatges, sobretot perquè no entra en els plans de Xabi Alonso, que considera que 'filtra' massa. En aquest sentit, el Reial Madrid no ha tingut problemes a acceptar la sortida de Dani Ceballos, que té nou equip i així ja ho ha comunicat als seus afins.
Després de múltiples gestos durant el mercat de fitxatges, Dani Ceballos confirma el seu nou equip en 'petit comitè' i espera poder-ho fer públic més aviat que tard, ja que en té moltes ganes. Com era evident, Dani Ceballos estava boig per tornar al Reial Betis, club que pagarà uns 12 milions d'euros, entre fixos i variables, per fer-se amb l'andalús. Si res no es torça, Dani Ceballos serà nou jugador del Betis durant aquesta temporada: se'n va del Madrid abans del tancament del mercat de fitxatges.
A més de Dani Ceballos, el Reial Betis espera completar el fitxatge d'Antony, jugador del Manchester United que va brillar, jugant cedit, a terres andaluses. Antony va estar al Betis, amb qui va estar a punt de guanyar la Conference League, i ara podria tornar per liderar el club hispalenc, que comptarà amb Dani Ceballos.
