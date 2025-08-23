El nou fitxatge del Reial Madrid ho deixa clar a Xabi Alonso: 'Rodrygo no és...'
El tècnic tolosà té clar que el brasiler no és entre els seus futbolistes prioritaris
El debut de Franco Mastantuono ha suposat un autèntic buf d'aire fresc per al Real Madrid. L'argentí, amb tot just 18 anys, va mostrar personalitat i talent al Santiago Bernabéu, convencent Xabi Alonso que té lloc en el seu esquema.
La seva irrupció arriba en un moment clau, just quan la figura de Rodrygo Goes comença a perdre pes en la rotació.
El brasiler no acaba d'encaixar en els plans del tècnic. En l'últim partit, va escalfar durant diversos minuts, però finalment no va trepitjar la gespa.
Tot i que la seva reacció va ser prudent i no va llançar retrets, la imatge d'un Rodrygo apagat camí del pàrquing de l'estadi reflecteix un canvi silenciós però profund al vestidor blanc.
Un competidor que guanya terreny
Mastantuono no només va complir, sinó que va deixar clar que està preparat per assumir responsabilitats des del primer dia. La seva desimboltura, la seva lectura del joc i la seva capacitat per associar-se amb Vinícius Júnior i Kylian Mbappé fan que l'aficionat comenci a veure'l com una alternativa real.
El missatge per a Xabi Alonso és evident: amb l'argentí en forma, Rodrygo comença a ser prescindible.
El brasiler, que el 2024 va declarar que el seu gran objectiu era ser important, es troba ara en un escenari oposat. La competència li resta minuts i el protagonisme que tant anhelava es dilueix.
La diferència és que Mastantuono ha irromput amb una energia que il·lusiona el madridisme i genera un contrast amb la situació actual del '11'.
Rodrygo, davant d'una cruïlla
La paciència del seu entorn comença a esgotar-se. Si Rodrygo torna a quedar-se fora a Oviedo, interpretaran la decisió com un missatge definitiu: el club ja no compta amb ell.
Això podria portar a pressionar per a un traspàs, tot i que mai per sota dels 80 milions d'euros, xifra que al Madrid consideren insuficient.
El problema és que, mentrestant, el seu rol es desvaneix sense excuses físiques ni psicològiques. Està sa, però no és la primera opció de Xabi Alonso.
El mateix jugador sap que els seus millors anys a Chamartín han estat lligats a nits clau a la Champions, però avui aquesta memòria sembla insuficient per sostenir-lo a l'elit blanca.
La il·lusió és en una altra banda
El contrast és clar: mentre Rodrygo perd brillantor, Mastantuono guanya seguidors. A la graderia ja es percep que l'argentí desperta més entusiasme que el brasiler.
El seu estil fresc i la seva capacitat de decidir als metres finals el col·loquen com una peça a desenvolupar, tot i que això signifiqui relegar un veterà del vestidor.
Xabi Alonso observa l'evolució amb fredor. Per a ell, l'important és qui rendeix al camp. I, per ara, Mastantuono ha deixat clar que Rodrygo ja no és imprescindible.
La nova joia blanca apunta alt i, en el procés, deixa en evidència qui somiava ser estrella.
