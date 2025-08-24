La bronca de Xabi Alonso a Vinícius Júnior per la seva actitud: 'No pot ser...'
El tècnic tolosà li ha deixat clar al brasiler què vol d’ell al camp
Xabi Alonso ha aterrat al Real Madrid amb la ferma intenció d'imposar disciplina en tots els aspectes del joc. El tècnic ha deixat clar que no tolerarà excepcions, ni tan sols amb les grans estrelles del vestidor.
Per això, després de l'estrena de Lliga contra el CA Osasuna, es va dirigir directament a Vinícius Júnior per llançar-li un missatge contundent: no pot ser que participi només en atac.
El brasiler, acostumat a brillar amb la pilota i a deixar-se portar en les tasques defensives, va desobeir diverses de les consignes del seu entrenador.
El resultat va ser un partit gris, en què Vinícius Júnior amb prou feines va aportar en la pressió i en què la seva incidència ofensiva tampoc va estar a l'alçada del que s'esperava.
Això va desencadenar una bronca al vestidor que confirma que la relació entre tots dos no serà senzilla.
Una actuació molt per sota del que s'esperava
Les xifres de Vinícius davant Osasuna reflecteixen la seva desconnexió. En 78 minuts sobre la gespa només va intentar quatre driblatges i amb prou feines un li va sortir bé.
En atac, lluny de generar perill, es va limitar a un xut que ni tan sols va anar a porteria. El seu rendiment va estar molt per sota del nivell que va mostrar en temporades anteriors i que el va situar entre els millors del món.
El que més va molestar Alonso va ser la seva actitud defensiva. El tècnic fa setmanes que insisteix que tots han de pressionar i treballar sense pilota, però Vinícius va preferir guardar forces per a l'atac.
Aquesta manca de compromís va fer perdre la paciència al basc, que no va dubtar a recriminar-li públicament la seva manca d'esforç en la recuperació.
Un enfrontament que ja ve de lluny
No és la primera vegada que Vinícius xoca amb Xabi Alonso. En l'únic partit de pretemporada ja es van sentir crits des de la banda exigint-li més intensitat en la pressió.
Ara, en ple inici de Lliga, la tensió ha pujat un esglaó amb una bronca al vestidor que podria tenir conseqüències immediates.
El tècnic basc s'ha mostrat inflexible amb la plantilla des de la seva arribada. Va assegurar que no permetrà desobediències ni relaxacions i Vinícius Júnior, tot i el seu estatus, no serà una excepció.
L'extrem brasiler s'exposa a perdre minuts si no ajusta el seu comportament al que demana l'entrenador.
El futur de Vinícius Júnior a l'aire
Xabi Alonso no dubtarà a asseure Vinícius Júnior si persisteix en aquesta actitud. En els seus plans, ningú no és intocable i prefereix jugadors compromesos abans que estrelles que aportin només a estones.
Per tant, el brasiler haurà de decidir si accepta el nou rol de sacrifici o s'arrisca a quedar assenyalat.
El Santiago Bernabéu espera la millor versió de la seva estrella, però sap que el temps apressa. Si Vinícius no reacciona, Xabi Alonso ja té la decisió presa: prioritzarà la disciplina sobre el nom.
El pols entre tots dos tot just comença i marcarà bona part de la temporada madridista.
