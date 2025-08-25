El Barça estudia l'intercanvi de Marc Casadó per un vell desig de Deco
El mercat de fitxatges ha entrat en la seva recta final, entrem a l'última setmana i els equips aprofiten els seus últims dies per reforçar-se. Deco ha fet una gran feina des de la direcció esportiva del club en reforçar les demarcacions sol·licitades per Hansi Flick. L'entrenador alemany està satisfet amb les incorporacions realitzades aquest estiu que fan més competitiva la plantilla
Tanmateix, Deco segueix treballant en les sortides per fer lloc i poder acabar inscrivint els futbolistes que falten. Gerard Martín i Szczesny encara no han pogut ser inscrits i no es descarta alguna sortida no desitjada. L'overbooking a la medul·lar és clar i el Barça podria apostar per una venda dolorosa igualment però necessària
El nom de Marc Casadó ha estat protagonista en tot el mercat de fitxatges generant, en tot moment, tot tipus de rumors. Tot i ser un jugador molt valorat per Hansi Flick per la seva implicació i feina al camp, la incertesa sobre la seva continuïtat segueix. Diversos són els equips interessats en el migcampista de La Masia, l'últim, l'Olympique de Marsella
El Marsella aposta per Marc Casadó
A França, diversos són els mitjans que apunten a un nou moviment a l'equip blaugrana, els problemes d'inscripció podrien abocar el Barça a una sortida dolorosa. Marc Casadó no és un dels transferibles però té un gran cartell, diversos equips de la Premier el segueixen i també l'Olympique de Marsella. Els francesos saben que serà molt complicat seduir el jugador de La Masia perquè accepti canviar d'aires i deixar el Barça
El Marsella proposa un intercanvi de jugadors amb una bonificació econòmica, el seu entrenador italià no compta amb Adrien Rabiot. El migcampista internacional francès va ser un vell desig de Deco que mai va poder acabar de fitxar. Ara, Deco veu com aquesta opció seria possible, Rabiot no compta per la seva baralla amb un company de vestidor i ha estat fulminat per l'entrenador italià Roberto De Zerbi
Casadó perd protagonisme amb el Barça
Després d'una primera part de temporada excepcional, sent un dels intocables de Flick, Casadó va perdre molt protagonisme a partir de gener. Va començar com una exhalació tirant la porta avall però la reincorporació de Frenkie de Jong al grup el va relegar a la banqueta. Tot i que Flick el valora molt, la seva confiança està posada en el neerlandès que forma parella amb Pedri a l'onze titular
Ara, l'Olympique pretén un bescanvi de jugadors proposant Rabiot, un jugador que ha perdut continuïtat pels seus continus enfrontaments amb companys d'equip. La decisió final passa per Marc Casadó que té contracte en vigor fins al 2028. El migcampista de La Masia ha deixat ben clar, en diverses ocasions, que el seu desig és triomfar al Barça, una altra cosa són les necessitats econòmiques del club
