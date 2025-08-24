Dubtes al Reial Madrid per ocultar informació: Un fitxatge tancat i no ho saben?
Alguns jugadors de la plantilla sospiten que el brasiler ja té un acord de sortida
En les darreres setmanes, la situació de Rodrygo dins del Real Madrid s'ha convertit en un focus d'incertesa. L'ariet brasiler ha passat de ser clau en l'atac a quedar relegat a un segon pla.
El debut del Real Madrid a la Lliga davant del CA Osasuna en va ser el reflex més clar. En ell, Rodrygo es va quedar a la banqueta sense tenir ni un sol minut, un avís directe que el seu paper ha perdut protagonisme.
Xabi Alonso ha demostrat que no es guia per noms ni trajectòries passades. La seva aposta és clara per jugadors com Arda Güler i Dean Huijsen, que han fet un pas endavant amb rendiment immediat.
En contrast, Rodrygo sembla cada cop més desconnectat del projecte i la seva manca de minuts alimenta les especulacions sobre un possible adeu.
La sospita d'un acord ocult
Dins del vestidor i a la directiva, hi ha veus que suggereixen que Rodrygo podria tenir ja un pacte tancat amb un altre club.
El problema rau en què Florentino Pérez exigeix una xifra propera als 90 milions d'euros per deixar-lo marxar, convençut que el seu valor de mercat continua sent d'estrella.
Tanmateix, aquesta quantitat ha fet enrere diversos equips, especialment a la Premier League.
Els clubs interessats entenen que el Real Madrid necessita resoldre la situació i prefereixen esperar que el preu es redueixi.
Mentrestant, Rodrygo Goes es troba atrapat en un llimb que ni li dona minuts ni li obre encara una sortida clara.
Sense lloc als plans de Xabi Alonso
El més revelador és que Alonso no el veu com una peça prioritària per al seu atac. El tècnic basc aposta per perfils més compromesos físicament i tàcticament, quelcom que no ha trobat en el brasiler en aquest inici de temporada.
La conseqüència és que Rodrygo ha deixat de ser una alternativa real fins i tot per canviar partits des de la banqueta.
El contrast amb Arda Güler o Dean Huijsen és evident: mentre els joves emergeixen amb força i assumeixen responsabilitats, Rodrygo perd terreny.
La percepció general és que el seu nivell ha baixat i que el seu compromís ja no és el mateix. Això alimenta encara més els dubtes sobre si té el cap a Madrid.
Un futur a l'aire
El temps corre i el mercat de fitxatges avança cap a la seva recta final. El brasiler necessita minuts, confiança i un espai a l'equip, però res d'això sembla garantit al Bernabéu.
Si no hi ha un gir de guió, acabarà quedant-se en un rol secundari, lluny de les expectatives que va generar en el passat.
El desenllaç d'aquesta història podria arribar aviat, però el que és evident és que Rodrygo està cada cop més acorralat al Real Madrid. Queda clar que el seu futur immediat no depèn exclusivament d'ell.
