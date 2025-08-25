La millor incorporació de Joan Laporta deixa clar quin és el seu objectiu: 'Vull guanyar...'
L’últim fitxatge de Laporta aposta obertament per la Champions com a clar objectiu de la temporada!
El president del Barça ha fet un gran esforç en les últimes temporades per tornar el club al més alt de l'elit futbolística. Malgrat els innombrables i greus problemes trobats per gestions anteriors, el president ha tornat el somriure a l'afició culer. De la mà de Hansi Flick a la banqueta, el Barça ha tornat a guanyar títols amb un joc elèctric i vibrant.
Flick ha confiat en el talent de La Masia i els joves han respost a la perfecció, unit a un gran rendiment dels veterans. Joan Laporta i Deco, a la direcció esportiva, han intentat satisfer les demandes de Hansi Flick per a aquesta temporada. S'han reforçat demarcacions clau sol·licitades pel tècnic germànic amb la intenció de fer més competitiu l'equip.
Les renovacions també han tingut un paper clau: el Barça s'ha assegurat la continuïtat dels seus millors futbolistes. L'últim a fer-ho ha estat el francès Jules Koundé, peça clau la temporada passada en la solidesa defensiva. Assentat definitivament al lateral dret, Koundé ha renovat amb l'entitat blaugrana fins al 2030.
Jules Koundé: objectiu Champions
Després de la seva recent renovació, Koundé va ser molt clar a l'afirmar que el gran objectiu de l'equip ha de ser la Champions. El lateral gal sempre ha afirmat el seu total compromís amb el club i el seu desig era seguir lligat al Barça durant diverses temporades més. Koundé considera que la Champions ha de ser el clar objectiu de la temporada, encara que no guanyar-la no seria sinònim de fracàs.
Amb aquestes paraules, Koundé vol treure pressió a l'equip, encara que assenyala clarament quin ha de ser l'objectiu esportiu. La temporada passada el Barça va quedar a les portes de la gran final després de la polèmica eliminació contra l'Inter de Milà. Una eliminació que va donar molt que parlar, especialment en el partit de tornada a San Siro, on algunes jugades polèmiques van marcar el devenir final de l'eliminatòria.
La seva renovació fins al 2030
Koundé ha afirmat en diverses ocasions que se sent feliç i còmode a l'equip i a la ciutat, així que la decisió de seguir ha estat fàcil per ambdues parts. Koundé ha indicat: 'Estic content, la veritat, de renovar el meu contracte, és una cosa que ha estat força senzilla'. 'Estic molt a gust aquí, a la ciutat i a l'equip, així que ha estat senzill', va revelar el francès.
El jugador gal, que va arribar al Barça per jugar com a central, se sent cada cop més còmode a la demarcació de lateral dret. Se sent feliç a la posició, però sempre ha afirmat que jugarà on li ho demani l'entrenador. Sap que com a defensa la seva primera feina és aportar solidesa defensiva, però li agrada atacar i en gaudeix fent-ho, a la mateixa banda que Lamine Yamal, a qui considera un veritable geni del futbol.
