El español Dani Ceballos no seguirá jugando en el Real Madrid durante esta temporada y este pasado domingo jugó sus últimos muinutos con los colores del conjunto blanco. A pocos días para el cierre del mercado de fichajes, el Madrid ya confirma que Dani Ceballos no seguirá y que, por ende, hará las maletas antes del siguiente partido liguero. El Madrid ganó (0-3) al Real Oviedo, pero la noticia estuvo vinculada a Dani Ceballos, quien disputó su último partido con la camiseta del conjunto blanco, según ha confirmado 'e-Notícies'.

Además, tras el partido de Liga que el Madrid resolvió con bastante facilidad, Dani Ceballos rompió su silencio y anunció, de forma poco directa, que ya no seguirá jugando en Madrid. En estas últimas semanas se ha especulado mucho con el futuro de Dani Ceballos, quien finalmente ha roto su silencio para confirmar su nuevo destino, que no dejará a nadie indiferente. Dani Ceballos quería salir del Real Madrid, pues siente que no cuenta del todo para Xabi Alonso, y la entidad blanca ha aceptado dejarle salir: 12 millones, adiós a Florentino Pérez.

Dani Ceballos estaba en el epicentro de muchos rumores vinculados al Real Madrid, pero la carpeta se cerrará una vez se complete el traspaso en estos próximos días. El Madrid percibirá unos 12 millones de euros por el jugador de Utrera, que tenía contrato con el club hasta 2027. Dani Ceballos es el sexto centrocampista en la lista de Xabi Alonso, por lo que el español sabe que, para poder jugar y tener minutos de calidad, deberá hacer las maletas.

Oficial, Dani Ceballos rompe su silencio y anuncia su futuro inmediato: 'Me voy al...'

Dani Ceballos ya no ha querido esconderlo más: anoche jugó sus últimos minutos con la camiseta del Madrid, algo que muchos aficionados madridistas podían prever. Dani Ceballos ha estado en la rampa de salida durante todo el mercado de fichajes, sobre todo porque no entra en los planes de Xabi Alonso, quien considera que 'filtra' demasiado. En este sentido, el Real Madrid no ha tenido problemas en aceptar la salida de Dani Ceballos, quien tiene nuevo equipo y así ya lo ha comunicado a sus allegados.

Tras múltiples guiños durante el mercado de fichajes, Dani Ceballos confirma su nuevo equipo en 'petit comité' y espera poderlo hacer público más pronto que tarde, pues se muere de ganas. Como era evidente, Dani Ceballos estaba como loco por volver al Real Betis, club que pagará unos 12 millones de euros, entre fijos y variables, para hacerse con el andaluz. Si nada se tuerce, Dani Ceballos será nuevo jugador del Betis durante esta temporada: se va del Madrid antes del cierre del mercado de fichajes.

Además de Dani Ceballos, el Real Betis espera completar el fichaje de Antony, jugador del Manchester United que brilló, jugando como cedido, en tierras andaluzas. Antony estuvo en el Betis, con quien estuvo a nada de ganar la Conference League, y ahora podría volver para llevar en volandas al club hispalense, que contará con Dani Ceballos.