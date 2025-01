Oficial, confirmat des de la Premier League, se'n va del Barça: Joan Laporta ho tanca

Joan Laporta, actual president i màxim responsable del Barça, no es pren amb petiteses i no vol comptar amb cap jugador que no estigui al 100% compromès amb l'equip culer. En aquest sentit, des de la Premier League, ja confirmen que Joan Laporta, líder del Barça, ha tancat la primera gran venda d'aquest mercat de fitxatges d'hivern. El Barça ha tornat a l'1:1 de LaLiga EA Sports i, per tant, Joan Laporta està per la tasca de generar ingressos a través de vendes per poder fitxar més talent.

El Barça considera que la seva plantilla actual és prou àmplia i profunda, però no vol distraccions i, per tant, està obert a vendre ja per poder generar més ingressos i fairplay. En aquesta direcció, la Premier League ja confirma que Joan Laporta ha tancat la primera gran venda del Barça en aquest mercat de fitxatges d'hivern: ja és totalment oficial. Joan Laporta ha aconseguit inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i el seu següent objectiu passa per vendre a diversos jugadors, cosa que ja ha aconseguit fer en aquestes últimes hores.

El Barça, encapçalat per Joan Laporta, ha tancat la venda de Ronald Araújo, defensa central culer que farà les maletes en direcció a Londres. Joan Laporta ja ho confirma entre els seus afins: Ronald Araújo ja s'ha acomiadat dels seus companys i, si res no es torça, posarà rumb cap a l'Arsenal aquesta mateixa setmana. El Barça ha confirmat que la venda de Ronald Araújo, tancada per Joan Laporta, permetrà que el club culer ingressi uns 70M€, que seran destinats a fitxar en aquest mateix mercat.

Joan Laporta tanca la primera gran venda del Barça, se'n va a la Premier League: l'adeu fa mal, però ja està confirmat

Joan Laporta compta amb Ronald Araújo, però el defensa uruguaià continua sense renovar i se sent incapaç de guanyar-se un lloc a l'equip titular, on brillen Cubarsí i Iñigo Martínez. Amb tot això, Ronald Araújo, que ja volia marxar del Barça durant el passat mercat de fitxatges, ha decidit marxar ja del Barça: el seu futur passa per l'Arsenal d'Arteta. Joan Laporta ja confirma, igual que fonts de la Premier League, que Ronald Araújo marxarà del Barça i que ja s'ha acomiadat dels seus companys: se'n va ara.

El Barça no vol esperar més i, pel que sembla, està disposat a deixar sortir a Ronald Araújo aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, ja que generaria fairplay i importants ingressos. Cal recalcar que el Barça ha tornat a operar amb la norma de l'1:1 i que, per tant, tots els diners que s'ingressin es podrien gastar en nous fitxatges. En aquest sentit, Joan Laporta ho ha tingut molt clar: acceptarà la sortida de Ronald Araújo, que vol anar a l'Arsenal, sempre que els anglesos aportin, com a mínim, 70 milions.

Oficial, confirmat des de la Premier League, se'n va del Barça: Joan Laporta ho tanca

Fonts de la Premier League ja confirmen una operació que s'ha accelerat i molt en aquestes últimes hores: Ronald Araújo s'ha acomiadat dels seus companys aquest mateix dijous. Ronald Araújo, com pot assegurar 'e-Notícies', podria jugar els seus últims minuts amb el Barça a la final de la Supercopa d'aquest diumenge, però tot apunta que serà suplent. Joan Laporta, per la seva banda, ha tancat la venda de Ronald Araújo, qui se n'anirà a l'Arsenal aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, tot està tancat i ben lligat.

A més de l'Arsenal de la Premier League, altres clubs com la Juventus també havien ofert propostes per Ronald Araújo, però l'uruguaià només vol jugar a Anglaterra, lliga que li encaixa. El Barça ja ho dona per tancat i, per tant, ja ho confirma de portes endins: Ronald Araújo no seguirà al Barça i el club ja treballa per fitxar. Tot i que Hansi Flick compta amb una plantilla més o menys àmplia, el Barça ha accedit a vendre a Ronald Araújo ara, ja que tem que la seva situació canviï.

El futur de Ronald Araújo semblava que passaria per la Juventus de la Serie A, però el defensa central només vol jugar a la Premier League, segons ha confirmat aquest dijous. A hores de jugar la final de la Supercopa d'Espanya, Ronald Araújo ha parlat amb els seus companys i els ha avisat que se'n va: "adeu al Barça, hola Premier". Joan Laporta, per la seva banda, confirma l'operació, que està ja tancada: el Barça compta amb Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Iñigo Martínez i Jonathan Tah, aquest últim ja del tot fitxat.