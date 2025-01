Hansi Flick deixa Simeone amb les mans buides: prefereix el Barça, adeu Atleti

Hansi Flick està aconseguint coses increïbles a la banqueta del Barça i les alegries pesen molt més que les penes. Encara que els catalans no han obtingut bons resultats a LaLiga en els últims partits, la Champions i la Supercopa van sobre rodes. De fet, la directiva i els aficionats estan encantats amb l'arribada del tècnic alemany, qui ha instaurat la disciplina al vestidor.

El Barça ha passat per autèntics calvaris pel que fa a termes econòmics i Hansi Flick ho ha viscut en primera persona. Des del principi, l'alemany coneixia les limitacions i s'ha adaptat a la plantilla que hi ha. Però ara que el club català ha tornat a la norma de l'1:1, el seu gran objectiu passa per tancar un fitxatge de 60 milions que també agrada molt a Simeone.

Hansi Flick i Simeone coincideixen

Després de molts anys sense èxit al mercat de fitxatges, aquest estiu, Simeone ha incorporat grans futbolistes de talla mundial. Arribades com la de Julián Álvarez han il·lusionat entre els aficionats, que ja somien amb els títols. De totes maneres, l'argentí creu que la plantilla pot ser encara millor i ja està pensant en fitxatges.

En concret, Simeone segueix de prop el gran favorit de Hansi Flick per reforçar la zona medul·lar: Álex Baena. El crack del Villarreal ha parlat bé del Barça en diverses ocasions i se sap que té deferència pel club català. Ara bé, el que no esperava ningú era que l'Atlético aparegués de ple per ficar-se en la pugna pel seu traspàs.

Hansi Flick i Simeone volen a Álex Baena. El '16' del Villarreal va ser el màxim assistent de les principals lligues la passada campanya i podria sortir de La Ceràmica aquest mateix estiu. Barça i Atleti, entre d'altres, ja han preguntat al club groguet per fer-se amb els seus serveis, i la resposta ha estat la mateixa: 60 milions.

Álex Baena ho té clar

Malgrat l'interès d'ambdós conjunts, Álex Baena té clara la seva preferència. Considera que l'Atlético és un gran equip, però la idea de joc de Simeone no el convenç. En canvi, el pla de Flick encaixa perfectament amb el seu estil i, a més, el Barça ja pot pagar el seu fitxatge, per la qual cosa tot sembla estar clar.

Laporta ha aconseguit tornar el Barça a una situació econòmica estable, així que tot el que ingressi el club català en els pròxims mesos podrà ser invertit en nous fitxatges. Un escenari que acosta a Álex Baena al Barça. Simeone i Hansi Flick el volen, però només un podrà guanyar, i tot fa pensar que serà l'entrenador culé.