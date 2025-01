Oficial, confirmado desde la Premier League, se va del Barça: Joan Laporta lo cierra

Joan Laporta, actual presidente y máximo responsable del Barça, no se anda con chiquitas y no quiere contar con ningún jugador que no esté al 100% comprometido con el equipo culer. En este sentido, desde la Premier League, ya confirman que Joan Laporta, líder del Barça, ha cerrado la primera gran venta de este periodo de fichajes de invierno. El Barça ha regresado al 1:1 de LaLiga EA Sports y, por ende, Joan Laporta está por la labor de generar ingresos a través de ventas para poder fichar más talento.

El Barça considera que su plantilla actual es suficientemente amplia y profunda, pero no quiere distracciones y, por ende, está abierto a vender ya para poder generar más ingresos y fairplay. En esta dirección, la Premier League ya confirma que Joan Laporta ha cerrado la primera gran venta del Barça en este mercado de fichajes de invierno: ya es totalmente oficial. Joan Laporta ha logrado inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y su siguiente objetivo pasa por vender a varios jugadores, algo que ya ha logrado hacer en estas últimas horas.

El Barça, encabezado por Joan Laporta, ha cerrado la venta de Ronald Araújo, defensa central culer que hará las maletas en dirección a Londres. Joan Laporta ya lo confirma entre sus allegados: Ronald Araújo ya se ha despedido de sus compañeros y, si nada se tuerce, pondrá rumbo hacia el Arsenal esta misma semana. El Barça ha confirmado que la venta de Ronald Araújo, cerrada por Joan Laporta, permitirá que el club culer ingrese unos 70M€, que serán destinados a fichar en este mismo mercado.

Joan Laporta cierra la primera gran venta del Barça, se va a la Premier League: el adiós duele, pero ya está confirmado

Joan Laporta cuenta con Ronald Araújo, pero el defensa uruguayo sigue sin renovar y se siente incapaz de ganarse un sitio en el equipo titular, donde brillan Cubarsí e Iñigo Martínez. Con todo ello, Ronald Araújo, que ya quería irse del Barça durante el pasado mercado de fichajes, ha decidido irse ya del Barça: su futuro pasa por el Arsenal de Arteta. Joan Laporta ya confirma, al igual que fuentes de la Premier League, que Ronald Araújo se irá del Barça y que ya se ha despedido de sus compañeros: se va ahora.

El Barça no quiere esperar más y, al parecer, está dispuesto a dejar salir a Ronald Araújo este mismo mercado de fichajes de invierno, pues generaría fairplay e importantes ingresos. Cabe recalcar que el Barça ha vuelto a operar con la norma del 1:1 y que, por consiguiente, todo el dinero que se ingrese se podría gastar en nuevos fichajes. En este sentido, Joan Laporta lo ha tenido muy claro: aceptará la salida de Ronald Araújo, que quiere ir al Arsenal, siempre que los ingleses aporten, como mínimo, 70 millones.

Oficial, confirmado desde la Premier League, se va del Barça: Joan Laporta lo cierra

Fuentes de la Premier League ya confirman una operación que se ha acelerado y mucho en estas últimas horas: Ronald Araújo se ha despedido de sus compañeros este mismo jueves. Ronald Araújo, como puede asegurar 'e-Notícies', podría jugar sus últimos minutos con el Barça en la final de la Supercopa de este domingo, pero todo apunta a que será suplente. Joan Laporta, por su parte, ha cerrado la venta de Ronald Araújo, quien se irá al Arsenal este mismo mercado de fichajes de invierno, todo está cerrado y bien atado.

Además del Arsenal de la Premier League, otros clubes como la Juventus también habían ofrecido propuestas por Ronald Araújo, pero el uruguayo solo quiere jugar en Inglaterra, liga que le encaja. El Barça ya lo da por cerrado y, por ende, ya lo confirma de puertas para dentro: Ronald Araújo no seguirá en el Barça y el club ya trabaja para fichar. A pesar de que Hansi Flick cuenta con una plantilla más o menos amplia, el Barça ha accedido a vender a Ronald Araújo ahora, pues teme que su situación cambie.

El futuro de Ronald Araújo parecía que pasaría por la Juventus de la Serie A, pero el defensa central solo quiere jugar en la Premier League, según ha confirmado este jueves. A horas de jugar la final de la Supercopa de España, Ronald Araújo ha hablado con sus compañeros y les ha avisado de que se irá: "adiós al Barça, hola Premier". Joan Laporta, por su parte, confirma la operación, que está ya cerrada: el Barça cuenta con Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Iñigo Martínez y Jonathan Tah, este último ya del todo fichado.