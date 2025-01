Nico Williams va ser el gran protagonista del passat mercat de fitxatges al FC Barcelona. Després de completar una campanya realment interessant a les ordres de Valverde a l'Athletic, Deco i Laporta van decidir fer-se amb els seus serveis. Durant mesos, president i director esportiu van estar valorant diferents fórmules per acometre el pagament de la seva clàusula de rescissió, establerta en 58 milions.

Tanmateix, després de molts rumors, comentaris i informacions de tot tipus, Nico Williams va prendre la sorprenent decisió de rebutjar el Barça per jugar un any més a l'Athletic Club. Un moviment totalment inesperat, ja que la pressió del conjunt català i el seu entorn era màxima. Lamine Yamal i Balde van insistir perquè el seu traspàs es fes realitat, cosa que no va agradar gens a Raphinha, qui estava a la rampa de sortida.

De fet, el '11' del Barça va reconèixer haver-ho passat molt malament davant els rumors que circulaven al voltant de la figura de Nico Williams. Va assegurar que es va plantejar tirar la tovallola i deixar el FC Barcelona perquè pogués venir l'extrem de l'Athletic, però finalment va decidir quedar-se. Una decisió totalment encertada, ja que a dia d'avui, Raphinha és imprescindible per a Flick.

Nico Williams avisa a Raphinha i al Barça a la Supercopa: 'Està negociant amb...'

Ara bé, tot i que el cas Nico Williams semblava haver arribat al seu final, ara ha tornat a sonar amb més força que abans. Sí, perquè els últims rumors assenyalen que l'internacional espanyol ja està negociant el seu traspàs per al pròxim estiu. Això sí, per sorpresa de tothom, el seu destí podria no ser el FC Barcelona.

Segons ha informat El Nacional, el representant de Nico Williams ja s'ha assegut a negociar amb el Real Madrid. Un moviment completament inesperat i que deixa KO al Barça en la cursa per un dels seus grans objectius. Lamine Yamal segur que s'ha quedat a quadres en rebre la notícia, mentre que Raphinha, per la seva banda, estaria encantat que l'operació Nico-Madrid tirés endavant.

El Real Madrid s'interessa en Nico Williams

El Real Madrid, amb Florentino Pérez al capdavant, considera Nico Williams un talent diferencial. El president sembla que cada cop està més cansat de l'actitud de Vinícius i, en cas que acabi sortint, el '10' de l'Athletic és l'escollit. Aràbia ja ha trucat a la porta de Vini, així que tot pot passar.

De moment, tal com apunta El Nacional, "els agents de Nico Williams ja han mantingut els primers contactes amb diversos emissaris del Madrid". I no només això, sinó que a més sembla que Florentino no vol esperar i està disposat a pagar la seva clàusula de rescissió. Veurem què succeeix, però és evident que el Barça ha d'accelerar si no vol deixar escapar a Nico.