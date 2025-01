Gir de 180 graus al Bernabéu: el Real Madrid activa el seu 'Pla B', adeu Zubimendi

El Real Madrid ha aconseguit finalment trobar l'equilibri en el seu joc. Després d'un inici de temporada irregular, els de Carlo Ancelotti han mostrat una notable millora en el seu rendiment. No obstant això, malgrat el progrés, Florentino Pérez no deté la seva planificació per reforçar una plantilla que busca mantenir-se al més alt.

El centre del camp continua sent una àrea d'anàlisi per a la directiva blanca. Tot i que la irrupció de Dani Ceballos ha aportat frescor i qualitat, el club considera que necessita ajustos. Un dels que està en el focus és Aurélien Tchouaméni, qui no ha acabat de convèncer, i ja sona Zubimendi per ocupar el seu lloc.

Aurélien Tchouaméni, en la rampa de sortida

La situació del pivot gal no és la ideal. Tot i la seva projecció i talent, la seva adaptació al Real Madrid ha estat més complicada del que s'esperava. El seu rendiment al centre del camp ha generat dubtes i la seva reconversió temporal com a central ha evidenciat que no és l'alternativa que Florentino Pérez busca.

Amb la renovació defensiva a l'horitzó, el Madrid tindria al cap donar sortida al jugador francès un cop es consolidin els ajustos a la defensa. Florentino Pérez estaria buscant alternatives que aportin un perfil diferent al mig del camp. Per ara, el favorit és Zubimendi, de la Reial Societat, però el president blanc ja té preparat un 'Pla B'.

Éderson, el 'Pla B' del Real Madrid

Per si l'opció de Zubimendi no arriba a bon port, Florentino ha posat la mirada en Éderson, el migcampista brasiler que està cridant l'atenció a la Serie A. El pivot de l'Atalanta és conegut per la seva capacitat per combinar sortida de pilota i treball defensiu, característiques que encaixarien perfectament en l'esquema de Carlo Ancelotti.

Éderson s'ha convertit en una opció interessant per al Real Madrid, que considera que la seva arribada podria suplir la possible marxa de Tchouaméni. A més, el seu perfil dinàmic i experiència en competicions d'alt nivell el converteixen en una aposta sòlida per reforçar el centre del camp blanc.

Florentino Pérez continua planificant el futur

El Real Madrid està en un moment clau de la temporada, però Florentino Pérez no perd de vista el futur. La millora en el rendiment de l'equip no deté la recerca de reforços que permetin mantenir la competitivitat. Mentre Tchouaméni podria estar a prop de la seva sortida, Éderson es posiciona com una de les grans apostes per al pròxim projecte esportiu.

Ara bé, el gran favorit continua sent Zubimendi. El '4' de la Reial Societat està en totes les travesses per acabar jugant al Bernabéu més aviat que tard. A més, el factor Xabi Alonso pot acabar decantant la balança a favor seu, ja que si el tècnic tolosà acaba aterrant a la capital, demanarà el fitxatge del seu hereu.