Ansu Fati ja té nou equip i Laporta respon: 'Allí no pots anar'

La direcció esportiva del Barça està determinada a donar sortida a una sèrie de jugadors amb els quals Hansi Flick no compta. Entre ells es troba Ansu Fati, el que va ser gran promesa de La Masia, pot estar vivint els seus últims dies com a blaugrana. Els continus problemes físics que ha tingut Ansu li han passat factura i han frenat en sec la seva progressió.

En la pretemporada, Ansu Fati tenia la ferma convicció de poder convèncer Flick en la gira americana. Abans d'iniciar la mateixa, va tornar a caure lesionat i va perdre l'oportunitat que tant havia esperat. Una vegada la temporada iniciada, Ansu Fati va tornar recuperat i Hansi Flick li va imposar una mini pretemporada personalitzada, exigent a nivell físic amb l'objectiu de recuperar el davanter.

Ansu Fati va treballar dur esperant tenir oportunitats, tanmateix, la realitat ha estat una altra, el davanter amb prou feines ha comptat per al tècnic alemany. Flick li ha donat molt pocs minuts i la gota que ha fet vessar el got ha estat el de la Supercopa. El '10' va ser l'únic desconvocat malgrat estar disponible i el seu lloc el va ocupar Toni Fernández, així que la seva sortida al gener és segura, però Laporta té l'última paraula.

Laporta veta un dels possibles destins d'Ansu Fati

Ansu Fati és un dels descartats del Barça per a aquesta segona part de la temporada. El Barça hauria posat preu per al davanter que estaria al voltant dels 25 milions, però Laporta no tanca la porta a una possible cessió. Ansu ja va estar cedit al Brighton anglès la passada temporada, cessió poc fructífera tenint en compte els pocs minuts que va jugar.

El Barça considera que Ansu Fati necessita minuts i el cedirà amb l'objectiu que pugui revaloritzar-se. Un dels seus destins més factibles era el Sevilla de García Pimienta, però Laporta ha vetat la seva sortida al club hispalenc. La posició contrària dels del Nervión a la inscripció de Dani Olmo a LaLiga ha generat una gran controvèrsia entre ambdós clubs.

Guerra entre Barça i Sevilla, Laporta li diu NO a Ansu Fati

Diversos equips de LaLiga van amenaçar amb anar als tribunals, si al final, s'acabava permetent la inscripció de Dani Olmo a LaLiga, tal i com finalment ha succeït. L'Atlètic de Madrid va ser un d'ells i el Sevilla també era partidari d'aquesta opció. El cas Olmo ha generat màximes tensions entre les directives, fins al punt que Laporta es nega a cedir Ansu Fati al club sevillà.

I no acaba aquí la història, ja que en les últimes hores el Barça hauria ofert Ansu Fati al màxim rival del Sevilla, al Betis. El problema per als verd-i-blancs és l'alta fitxa d'Ansu, difícil de quadrar. La realitat és que el Betis necessita gol i Pellegrini no veuria amb mals ulls una cessió; l'únic segur és que el Sevilla no serà el seu destí.