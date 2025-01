Ja és oficial, rebutja el Liverpool i fitxa pel Barça: '70M, adeu a Ronald Araújo'

Ronald Araújo, defensa central uruguaià, és un dels capitans i referents del Barça dins del vestidor culer, però la seva situació podria canviar aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern. El defensa central internacional amb l'Uruguai continua sense renovar el seu contracte amb el Barça i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', estaria flirtejant amb diversos dels grans clubs d'Europa. Sense anar més lluny, Araújo va ser preguntat per la seva situació al Barça fa pocs dies i va tornar a deixar clar que el seu futur és incert i que el temps dirà.

El Barça no vol esperar més i, pel que sembla, està disposat a deixar sortir a Ronald Araújo aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, ja que generaria fairplay i ingressos importants. Cal recalcar que el Barça ha tornat a operar amb la norma de l'1:1 i que, per tant, tots els diners que s'ingressin es podrien gastar en nous fitxatges. En aquest sentit, el Barça vol fer-se amb una de les majors promeses del futbol mundial, temptada pel Liverpool, i per això està disposat a vendre a Ronald Araújo ara.

El Barça ja ho dona per tancat i, per tant, ja ho confirma en 'petit comité': Ronald Araújo no seguirà al Barça i el club culer ja treballa per fitxar. Tot i que Hansi Flick compta amb una plantilla més o menys àmplia, el Barça ha accedit a vendre a Ronald Araújo amb la finalitat de poder fitxar a Liverpool. El Barça ja ha decidit i ja coneix el nom del futbolista que arribarà al club i que ocuparà el lloc de Ronald Araújo, que farà les maletes aquest hivern.

Ronald Araújo confirma la seva sortida, el Barça li fa les maletes i tanca un fitxatge de 70 milions d'euros per ja

Ronald Araújo va ser titular en el partit de Copa del Rei contra el Barbastro i va tancar el duel amb molt bones sensacions després de tornar d'una llarga lesió. Tot i aquestes bones sensacions i que Ronald Araújo és un dels capitans del Barça, l'uruguaià continua sense accedir a renovar i el Barça s'ha cansat. Joan Laporta podria haver esperat, però el Barça ha tornat a l'1:1 i, per tant, vol generar ingressos amb vendes per, posteriorment, poder tancar fitxatges que millorin altres posicions del camp.

El Barça ha pres una nova decisió dràstica i definitiva en relació amb el futur del defensa central uruguaià Ronald Araújo, actual capità del primer equip culer que presideix Joan Laporta. El defensa era un dels candidats principals per sortir del Barça i tots els caps s'han anat lligant en aquestes últimes hores, quan s'ha confirmat un altre fet clau. Ronald Araújo esperava una millor proposta econòmica, per la qual cosa abandonarà el Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges i el club culer fitxarà un talent per 70 milions.

Ja és oficial, rebutja el Liverpool i fitxa pel Barça: '70M, adéu a Ronald Araújo'

El Barça estava disposat a renovar el contracte de Ronald Araújo, però el central uruguaià no les té totes i, per tant, el club ja l'ha posat en venda. El Barça no va sobrat d'efectius, però ha decidit activar la venda de Ronald Araújo per obtenir ingressos que aniran destinats a reforçar altres posicions, com el centre del camp. En aquesta direcció, el Barça li ha guanyat la partida al Liverpool i ha segellat el fitxatge d'un autèntic crack, que tornarà a Europa després d'un curt periple a Aràbia.

El futur de Ronald Araújo apunta a estar a Itàlia, segons fonts del Barça, però el club culer no està interessat a saber-ne més: només vol rebre els 70M per alliberar-lo. El Barça no té pressa, però sí que confirma que vol tancar l'operació durant aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, ja que hi ha por que Araújo es pugui lesionar. Cal destacar que Ronald Araújo ja va estar en venda, però es va lesionar durant la Copa Amèrica i el Barça no va poder fer caixa amb el defensa central uruguaià.

El Barça diu adéu a Ronald Araújo i es prepara per segellar el fitxatge d'un migcampista espanyol que està jugant a Aràbia. Aquest no és altre que Gabri Veiga, qui aquest dimarts ha visitat alguns amics que té al Barça. Veiga, ex del Celta de Vigo, volia tornar a Europa i tenia una altra oferta del Liverpool, però es decantarà per fitxar pel Barça, que pagaria prop de 70 milions.