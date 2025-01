Oficial, Joan Laporta fitxa ja al millor del Villarreal: Álex Baena, adeu al Barça

Álex Baena, atacant del Villarreal i vigent campió de l'Eurocopa amb Espanya, va estar en l'òrbita del Barça i el seu fitxatge semblava que estava encarrilat, però tot s'ha frenat. El Barça ha tornat a l'1:1 i, després d'inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, ja activa la sisena marxa per poder reforçar-se en aquest mercat de fitxatges d'hivern. Semblava que l'escollit era l'almerienc Álex Baena, però el Barça s'ha acabat decantant per un altre crack del Villarreal, que agrada molt més a Joan Laporta.

Álex Baena diu adeu al Barça, Joan Laporta prefereix fitxar a la gran estrella del Villarreal: oficial i confirmat

Oficial, Joan Laporta fitxa ja al millor jugador del Villarreal: Álex Baena, adeu al Barça

Així doncs, el Barça diu adeu, almenys de forma temporal, al fitxatge d'Álex Baena i confirma l'arribada d'una altra estrella del Villarreal, equip capdavanter a LaLiga espanyola. Aquest nou fitxatge del Barça és Ayoze Pérez, davanter titular del Villarreal i internacional amb la Selecció Espanyola. L'exfutbolista del Real Betis, entre altres, ha rebut la trucada del Barça, que busca reemplaçament per a Robert Lewandowski: el fitxatge està encarrilat, Joan Laporta ha estat clau en l'operació.