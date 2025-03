Gavi, migcampista andalús del Barça, està sent objecte de tot tipus de comentaris, sobretot derivats de la seva falta de protagonisme amb el primer equip que lidera l'alemany Hansi Flick. Si bé és cert que Gavi va renovar el seu contracte amb el Barça fa pocs mesos, el debat a Can Barça estava servit, ja que no se'l veu com a titular. Malgrat els rumors, que han afectat personalment el migcampista andalús, el Barça ha volgut aclarir-ho tot: es fa oficial un nou gir de 180º amb Gavi.

Gavi està totalment recuperat de la seva greu lesió al genoll, que el va deixar apartat dels terrenys de joc durant més de 10 mesos. Un cop recuperat, el Barça assegura que Gavi està seguint un procés natural, motiu pel qual encara no està disputant tants minuts com a titular. Què hi ha de cert en tot això? Doncs bé, segons ha avançat el 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, la situació de Gavi estava pactada, per la qual cosa hi ha tranquil·litat absoluta.

Gavi, migcampista andalús del Barça, es va cansar dels rumors que el situaven lluny del club i va decidir parlar per dissipar tot tipus de dubtes. L'interior del Barça, que ha estat suplent en els últims partits oficials, va parlar i va deixar molt clar el seu punt de vista. Gavi ha perdut la titularitat davant de Dani Olmo, talent egarenc que està un pas per davant de l'andalús quant a la creació ofensiva del joc, però són perfils diferents.

Oficial, el Barça deixa anar la bomba, gir de 180º amb Gavi: 'Tot ha canviat molt'

Gavi ja va donar la seva versió dels fets i va ser molt clar, ja que va ressaltar que "té contracte en vigor i que tot el que es diu sobre el seu futur és mentida". Ara només faltava conèixer la versió del Barça, que ha estat més aviat sorprenent i que confirma que tot ha canviat molt amb el futbolista, que tampoc va ser convocat amb Espanya. Segons ha explicat 'Catalunya Ràdio', Gavi està seguint un procés natural i "guanyarà molt pes i protagonisme en el tram final de temporada".

De fet, la mateixa font anteriorment esmentada apunta que, tal com estava previst, Gavi no tornaria a estar al 100% fins que no passessin uns 4 o 5 mesos naturals. Gavi va rebre l'alta el passat mes de setembre, per la qual cosa ara, a l'abril, està previst que ja torni a sentir-se futbolista de forma total i absoluta.

El Barça, per tant, ha confirmat que compta amb Gavi i que, per descomptat, ningú dins de l'entitat catalana es planteja la sortida de l'andalús, ni ara ni a l'estiu. Flick, per la seva banda, està molt content amb Gavi, a qui considera valora com un dels grans referents dins del vestidor. A més, Gavi també es beneficiarà de la baixa de Marc Casadó, que es perdrà tot el que queda de temporada oficial per una lesió soferta davant l'Atlètic de Madrid.