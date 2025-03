Flick celebra el de Zubimendi i el Madrid: El millor de la Reial Societat, al Barça

El futur de Martín Zubimendi, estrella de la Real Sociedad, sembla estar decidit, i les últimes hores han portat grans novetats. Segons informes recents, Florentino Pérez està disposat a pagar els 60 milions d'euros que figuren en la seva clàusula de rescissió. La notícia ha estat rebuda amb entusiasme tant pel jugador com pel Madrid, que veu en Zubimendi una gran incorporació per reforçar el seu centre del camp.

El Barça també volia fer-se amb Zubimendi, especialment fa una mica més d'un any, quan Xavi Hernández va aconseguir arribar a un acord amb el representant del jugador. No obstant això, els problemes econòmics del club català van impedir que el traspàs es concretés. Ara, la notícia de que Zubimendi se'n va a l'etern rival no és precisament positiva per als interessos del FC Barcelona, però Flick ha reaccionat de la millor manera possible.

Flick respon al fitxatge de Zubimendi pel Madrid

Malgrat la pèrdua de Zubimendi, el tècnic del FC Barcelona, Hansi Flick, ja té en ment el pròxim gran objectiu per a la seva plantilla. I és que el Barça continua a la recerca d'un extrem que encaixi perfectament en l'estil de joc de possessió culé. En aquest sentit, Flick ha sol·licitat un esforç per fitxar Kubo, el talentós extrem nipó que actualment brilla a la Real Sociedad.

Kubo, que va passar per La Masia en els seus anys de formació, ha demostrat ser un dels jugadors més destacats de la Real Sociedad en l'última temporada. La seva habilitat per jugar en ambdues bandes, la seva capacitat per associar-se amb els seus companys i la seva excel·lent tècnica el converteixen en un jugador ideal per al sistema de joc de Flick. A més, l'actitud exemplar de Kubo i la seva ètica de treball el farien encaixar perfectament en el vestidor culé, on es valoren la disciplina i el compromís.

Kubo, més necessari que Zubimendi per a Flick

El pla de Flick seria incorporar Kubo perquè formi part de la rotació ofensiva, exercint un paper com a suplent del trident ofensiu. Tot i no ser titular, Kubo tindria moltes opcions de jugar minuts importants, cosa que el faria un reforç valuós per al Barça. Amb la seva capacitat per desequilibrar partits i la seva joventut, Kubo podria oferir a l'equip aquesta versatilitat que tant busca Hansi Flick.

Ara, el Barça haurà de decidir si realitza l'esforç econòmic necessari per assegurar el fitxatge de Kubo aquest estiu. L'interès per l'extrem japonès està més que justificat, i podria ser una de les grans apostes del club per reforçar la plantilla. Malgrat perdre l'oportunitat de fitxar Zubimendi, el Barça no s'atura i continua buscant solucions per continuar lluitant pels títols en les competicions nacionals i internacionals.