Lamine Yamal i Pedri, ambdós jugadors del Barça, han estat dos dels grans noms propis d'aquests vuitens de final de la Nations League, però hi ha hagut un jugador millor. De fet, el Barça, encapçalat per Joan Laporta, ha tancat un principi d'acord amb aquest '9', considerat com un dels millors jugadors d'aquesta edició de la Nations League. Ni Pedri ni Lamine Yamal: el Barça aprofita l'aturada de seleccions per arribar a un acord amb un davanter centre de talla mundial.

Lamine Yamal, igual que Pedri, ja és una de les grans estrelles del futbol mundial, però el Barça vol aprofitar la bona dinàmica actual per fitxar més talent diferencial. L'objectiu del Barça, com ja hem anat explicant a 'e-Notícies', és reforçar els laterals, però Joan Laporta mai s'oblida de la parcel·la ofensiva, clau de cara al pròxim any. Hansi Flick vol apuntalar la defensa, però també assumeix que, si existeix la possibilitat de fitxar l'MVP de la Nations League, cal intentar fer-ho de seguida.

El Barça no vol perdre el temps i ha tret molt rèdit d'aquesta aturada de seleccions del mes de març. El bloc culer tornarà a la feina aquest dilluns per preparar el partit contra Osasuna, però Joan Laporta porta dies sense descans estudiant els primers avenços del mercat de fitxatges d'estiu. Estava clar que aviat es pronunciaria, però el Barça reconeix que tot s'ha precipitat en aquestes últimes hores: "No podem deixar escapar aquest fitxatge", expliquen fonts del FC Barcelona.

No és cap secret que el Barça, liderat per Joan Laporta i per Deco, busca nous davanters per millorar el seu atac. Robert Lewandowski té assegurada la seva continuïtat, però Flick ha comentat que, si es dona l'oportunitat, voldria comptar amb un altre davanter centre que pugui donar relleu i descans de qualitat. Dit i fet: el Barça aprofita la Nations League per tancar els primers detalls amb un dels millors davanters del món.

El Barça, liderat per Joan Laporta, continua treballant amb previsió i un dels objectius és reforçar la plantilla que entrena Hansi Flick. El repte del Barça és clar: millorar l'atac de l'equip tancant nous fitxatges que, per descomptat, elevin el nivell actual. A més de tancar l'arribada de l'MVP de la Nations, el Barça confirma que es tracta d'un killer que arribarà gratis, de manera que el risc de l'operació disminueix.

Parlem d'un crack amb molta experiència, que acaba contracte, no el renovarà i que compta amb una proposta del PSG, club francès que somia amb el seu fitxatge. Malgrat la proposta del PSG, el futbolista en qüestió vol rebutjar l'oferta per jugar al Barça, cosa que s'ha començat a gestar durant la Nations League. Joan Laporta ja confirma, en 'petit comitè', un principi d'acord amb el millor jugador d'aquesta edició de la Nations League: fitxatge en camí, ni Lamine Yamal ni Pedri.

El Barça ha tret partit d'aquesta aturada i ha tancat un acord amb un golejador centre que ha brillat amb la selecció de Canadà a la CONCACAF Nations League. Aquest és Jonathan David, actual davanter centre del Lille, que acaba contracte i que està a prop de tancar el seu fitxatge pel Barça d'Hansi Flick i de Joan Laporta. David arribarà gratis i ho faria després de ser el gran triomfador de la CONCACAF Nations League, competició que ha completat quedant en tercer lloc amb la selecció canadenca.