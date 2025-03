Gavi respon a la no convocatòria de Luis de la Fuente: 'És el millor que podia fer'

Gavi és el futbolista més estimat per l'afició culer a nivell general. El carismàtic migcampista és la clara definició de sentiment i passió pels colors, un sentiment que cada vegada es veu menys. En un món en què els diners ho mouen gairebé tot, el '6' ha decidit escollir el camí de la felicitat i entregar tota la seva qualitat al FC Barcelona.

No obstant això, Gavi no està trobant la mateixa complicitat: gairebé no juga i els rumors sobre la seva sortida ja han començat a sonar. Paral·lelament, diversos conjunts de la Premier League rebrien l'andalús amb els braços oberts, així que la situació és crítica. I, per si fos poc, ara Luis de la Fuente ha posat la cirereta al decidir deixar-lo fora de la Selecció Espanyola.

Luis de la Fuente passa de Gavi

Gavi ha passat uns mesos molt complicats a causa de la greu lesió que va patir contra Geòrgia fa ja més d'un any. En un partit amb La Selecció Espanyola, el '6' del Barça va patir la ruptura del lligament creuat, cosa que l'ha mantingut apartat molt de temps dels terrenys de joc. Des d'aquest moment, Gavi ha treballat molt per tornar al seu màxim nivell, però li està costant déu i ajuda recuperar el seu antic rol.

Al Barça està per darrere de Pedri, De Jong i Olmo; i la situació es complica encara més si parlem de la seva presència a la Selecció Espanyola. Gavi ha caigut de l'última llista de Luis de la Fuente, cosa estranya tenint en compte que era imprescindible fa no tants mesos. No obstant això, lluny de frustrar-se i deixar que la negativitat envaeixi la seva vida, l'andalús ha respost de la manera més encertada possible.

Gavi se'n va de vacances per oblidar-se de tot

Gavi lamenta la decisió de Luis de la Fuente, però no s'enfonsarà per això i se n'ha anat de viatge amb la seva parella a Disneyland París. Això demostra que el migcampista està gaudint de les seves vacances i no s'ha quedat a casa donant-li voltes a la situació. Tard o d'hora tindrà l'oportunitat de demostrar la seva vàlua, així que està tranquil perquè confia en les seves possibilitats.

Ara bé, també se sap que Chelsea i Newcastle estan disposats a pagar molts diners per Gavi aquest estiu. Per tant, Flick haurà de començar a cuidar una mica més els minuts del '6' si no vol ensurts. És cert que fa poc va afirmar que havia renovat fins al 2030 per complir el seu contracte, però en el món del futbol mai se sap.