Només 25 milions separen el Barça d’un fitxatge TOP: És el núm. 1 per a Deco

Fa mesos que la direcció esportiva del Barça està treballant per reforçar la parcel·la ofensiva de l’equip. Deco encara ha de prendre certes decisions amb Ter Stegen i la porteria, però centra tots els seus esforços en la línia atacant. Raphinha i Lamine Yamal han liderat l’atac culer aquest curs, però Hansi Flick necessita una altra peça important que permeti dosificar els extrems.

Deco és conscient que el Barça necessita més opcions a la davantera per evitar possibles contratemps. En els darrers dies ha agafat força el nom de Marcus Rashford, propietat del Manchester United. L’extrem anglès, cedit aquesta temporada a l’Aston Villa, està per la labor de fer un canvi d’aires i estaria encantat d’aterrar al Camp Nou.

Rashford està disposat a rebaixar les seves pretensions econòmiques per poder adaptar-se a les necessitats del Barça. Tanmateix, les preferències de Deco passen per un altre atacant que també juga a la Premier League, concretament al Liverpool. Parlem de Luis Díaz, el ‘7’ dels reds s’ha convertit en màxima prioritat per al portuguès.

Luis Díaz, el favorit de Deco

El futur del colombià es decidirà molt probablement al proper mercat de fitxatges. Luis Díaz acaba contracte amb el conjunt anglès el 2027 i el Liverpool taxa la seva sortida al voltant dels 85 milions. Deco valora molt positivament el seu desequilibri per banda, la seva profunditat i la seva polivalència per jugar com a ‘9’.

Això sí, Deco haurà de trobar la fórmula perquè el Liverpool acabi rebaixant les seves pretensions econòmiques. L’extrem és costós i el fair play financer no facilitarà gens l’operació. Deco ha aconseguit reunir 60 milions, però el Liverpool en demana 85.

A només 25 milions del fitxatge de Luis Díaz

Tot i que Luis Díaz s’ha convertit en el principal objectiu per reforçar la davantera culer, els alts costos de l’operació fan que Deco pugui valorar altres opcions. El portuguès intentarà per tots els mitjans trobar la fórmula per fer realitat el fitxatge del colombià incloent-hi algun jugador per rebaixar el cost. A dia d’avui, només 25 milions separen el Barça del fitxatge del seu objectiu n. 1

Marcus Rashford pot ser el pla B en cas que Deco no pugui acabar signant el colombià. El traspàs de Rashford no superaria els 40 ‘quilos’ i, en aquest cas, les xifres li quadren al Barça. Tanmateix, com ja hem dit, l’objectiu és Luis Díaz, així que el club català esperarà per veure si pot aconseguir millorar la seva oferta abans d’anar a per Rashford.