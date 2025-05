De ser el fitxatge estrella de l’Atlètic a fitxar pel Barça: ‘Adéu Marcus Rashford’

El Barça treballa en el fitxatge de Marcus Rashford, però Joan Laporta està a punt de protagonitzar un gir totalment inesperat. Rashford té un preu de 40M€, quantitat una mica elevada, per la qual cosa ha posat la directa per robar un fitxatge a l'Atlètic de Madrid. Dit això, Marcus Rashford ho té complicat per fitxar pel Barça: Joan Laporta vol endur-se el que havia de ser el fitxatge estrella de l'Atlètic.

Marcus Rashford agrada molt al Barça, però el seu preu és una mica prohibitiu, motiu pel qual el club culer ha apostat per un altre nom. Parlem d'un jugador que havia de ser el fitxatge estrella de l'Atlètic i que, finalment, acabaria jugant al FC Barcelona. L'enuig a l'Atlètic és més que considerable: “El Barça ens roba el fitxatge de l'any”.

El mercat de fitxatges al Barça serà molt interessant, sobretot perquè el grup que lidera Flick ve de guanyar-ho gairebé tot. Joan Laporta no vol fitxatges estructurals, però sí que s'ha fixat el repte de fastiguejar l'Atlètic. El Barça ja posa la directa: de ser el fitxatge estrella del Cholo a signar amb el FC Barcelona.

De ser el fitxatge estrella de l'Atlètic a fitxar pel Barça: 'Adéu a Marcus Rashford'

Marcus Rashford ha demanat sortir del Manchester United i ja està valorant diferents opcions per continuar la seva carrera professional. No li falten ofertes, però sembla que la seva prioritat absoluta és el FC Barcelona. Joan Laporta ho sap i està intentant fer tot el possible per afrontar el seu fitxatge amb garanties.

El Barça s'ha encapritxat amb l'anglès Marcus Rashford, però Joan Laporta creu que serà difícil fitxar-lo, motiu pel qual ha preguntat per un altre extrem esquerre. Aquest extrem esquerrà ho tenia gairebé fet amb l'Atlètic, però ara vol escoltar la proposta del Barça. El mercat de fitxatges està al roig viu i el Barça vol aprofitar la renovació de Lamine Yamal, culer fins al juny de 2031, per convèncer més talents.

El gran fitxatge del Barça no és Marcus Rashford: Ve de l'Atlètic

Joan Laporta somiava amb Marcus Rashford, davanter del Manchester United, però Hansi Flick prefereix apostar per un altre extrem. Penedit d'anar-se'n a l'Atlètic de Madrid, ha trucat al Barça i el club culer té molt encarrilat el fitxatge, que podria ser oficial aquest mes de juliol.

El Barça vol reforçar el flanc esquerre del seu atac amb un gran jugador, però aquest no serà Marcus Rashford. Segons ha pogut saber ‘e-Notícies’, el Barça va de debò a per Yéremy Pino, davanter canari del Villarreal que ho tenia avançat amb l'Atlètic.

El Cholo apostava per Pino, però el Barça ha aparegut per robar-li el fitxatge i convertir-lo en el relleu de Marcus Rashford.