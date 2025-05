Ni Florian Wirtz ni Angelo Stiller, el Barça fitxa la perla somiada pel PSG, 8M€

Ni Florian Wirtz ni Angelo Stiller fitxaran pel Barça durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. Així ho confirma el Barça, que dona per tancades aquestes carpetes i que assegura que fitxarà una jove perla molt millor que Wirtz i Stiller, tots dos alemanys de la Bundesliga. Florian Wirtz i Angelo Stiller van sonar per reforçar la medul·lar del Barça fa alguns mesos, sobretot Stiller, però tots dos estan lluny d'aterrar al Camp Nou aquest estiu.

Wirtz fitxarà pel Liverpool i Stiller ja té un preacord verbal amb el Reial Madrid, on es tornarà a retrobar amb Xabi Alonso, amb qui es va enfrontar a Alemanya. Tant Florian Wirtz com Angelo Stiller van estar a prop del Barça, però la veritat és que el club culer descarta gastar més diners en una posició més que ben coberta. Ara bé, el Barça sí que gastarà 8 milions d'euros per fitxar la perla somiada pel PSG: 17 anys i molt futur, recorda a Pedri.

El Barça té moltes prioritats i totes elles passen davant de reforçar el centre del camp, però ha sorgit una "oportunitat de mercat" i Joan Laporta vol aprofitar-la ara. Dit i fet: el FC Barcelona pagarà 8M€ per endur-se una perla que somiava amb el PSG i que pot arribar a ser millor que Florian Wirtz i Angelo Stiller. El mercat de fitxatges està ben calent i el Barça no descarta que el fitxatge per desbancar el PSG sigui oficial en les pròximes hores, segons ha sabut 'e-Notícies'

Hansi Flick ha demostrat aquesta temporada haver estat el millor fitxatge possible per al Barça, la seva arribada ha estat crucial per aixecar un vestidor enfonsat. Després dels mals resultats sota l'era Xavi Hernández, Flick ha estat l'encarregat de tornar la il·lusió a l'entitat a tots els nivells. El tècnic alemany vol més i és conscient que per lluitar per la Champions League necessita els millors del món a les seves files.

No estava previst fitxar reforços per al centre del camp, però el Barça, pressionat per altres grans clubs, ha premut el gallet. Florian Wirtz fitxarà pel Liverpool i Angelo Stiller farà el mateix amb el Reial Madrid, però el Barça també tancarà un fitxatge davant l'envestida del PSG, sempre perillós.

El futur de Florian Wirtz i d'Angelo Stiller no passa pel Barça

La gran pregunta a dia d'avui és saber on acabarà jugant Wirtz la pròxima temporada, pretendents no li faltaran. El jugador germànic té els dies comptats al Bayer Leverkusen encara que el seu destí és encara una incògnita. Diferencial on n'hi hagi de tres quarts endavant, és tota una amenaça quan porta la pilota enganxada al peu.

Tot sembla indicar que Wirtz fitxarà pel Liverpool, vigent campió de la Premier League, i que, per tant, s'acomiadarà de les seves opcions de fitxar pel Barça de Flick. Angelo Stiller, per la seva banda, ja té un preacord amb el Reial Madrid, club que lligarà fins al 2030. El Barça, pressionat pel PSG, ha decidit invertir 8 milions d'euros en el fitxatge de 'Dro' Fernández, jugador del Juvenil que farà el salt al primer equip a l'estiu.

'Dro', gallec de naixement, és un dels grans talents de la Masia i tenia oferta del PSG, entre altres clubs. Finalment seguirà al Barça i farà la pretemporada amb el primer equip d'Hansi Flick, encara que la idea és que estigui a cavall entre el filial culer i el Juvenil A. El Barça assegura que és una perla 'TOP' i que ha estat capaç de superar la proposta del PSG, molt superior a la plantejada per l'executiva barcelonista aquesta setmana.