Ni Barça ni València, Deco tanca el seu traspàs: Héctor Fort ja té nou equip

El mercat de fitxatges és a tocar i a Deco, més enllà dels nous fitxatges, se li acumula la feina. És conscient que les sortides són bàsiques perquè es puguin dur a terme nous fitxatges i en això està centrat ara mateix. Jugadors com Iñaki Peña o Ansu Fati tenen la seva sortida assegurada aquest estiu, però no seran els únics a abandonar la disciplina culer.

Héctor Fort és un altre que té molts números per deixar el Barça a l'estiu i, tot i que s'havia rumorejat que el València podia ser el seu destí, no acabarà sent així. Després de debutar amb Xavi la temporada passada, Fort va deixar molt bones sensacions, però en l'actual gairebé no ha comptat per a Hansi Flick. Koundé ha estat l'amo i senyor del lateral dret i gairebé no ha tingut rotació: el francès ho ha jugat tot excepte el darrer tram en què ha caigut lesionat.

Tot i la lesió del francès, Héctor Fort ha continuat sense jugar i Eric García ha estat l'encarregat de jugar al lateral. El defensa de la Masia ha participat en 21 partits, sumant tot just 700 minuts de joc efectiu. El seu protagonisme ha estat testimonial i és pràcticament segur que aquest estiu abandonarà la disciplina culer.

El PSV Eindhoven es fixa en Héctor Fort

El jugador format a la Masia té contracte en vigor fins al 2026 i encara no ha renovat, així que si finalment deixa la disciplina culer no li faltaran propostes. Tot i que han sonat equips com el València, no sembla factible que continuï a la Lliga, més aviat al contrari. El futur d'Héctor Fort podria estar a l'Eredivisie neerlandesa, on el campió actual, el PSV, s'ha fixat en ell.

El PSV té un problema al lateral dret, ja que Dest encara s'està recuperant d'una greu lesió al genoll. L'equip neerlandès vol reforçar aquesta demarcació i ha enviat una proposta al Barça per fitxar Héctor Fort. Oferta que, llevat de sorpresa, serà acceptada amb l'objectiu que el '32' del FC Barcelona pugui jugar regularment i progressar en un entorn més adequat.

Cessió o traspàs

El Barça no ha decidit què fer encara amb el futur del lateral, s'espera que la seva situació s'aclareixi en una futura reunió entre Deco i Flick. Si finalment es decideix traspassar el jugador, el Barça es reservarà una opció de recompra com fa habitualment i un percentatge d'una futura venda. Tampoc es descarta que Héctor Fort acabi renovant amb el Barça i marxi cedit.

Amb 18 anys, Héctor Fort no ha aconseguit convèncer Hansi Flick; al mercat d'hivern va tenir la possibilitat de sortir però es va negar a deixar l'equip. El Como de Cesc Fàbregas va fer arribar una proposta de fitxatge entorn dels 10 milions que finalment no va fructificar. Aquest estiu no hi ha dubte que Héctor Fort sortirà del Barça i l'únic dubte és veure si finalment serà traspassat o bé cedit.