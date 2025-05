Oficial: Cristiano Ronaldo ja pesca al Barça, fitxatge per al Mundial de Clubs

El Mundial de Clubs és a tocar i Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa de 40 anys, vol disputar-lo amb un dels grans aspirants a aixecar el títol. Cristiano Ronaldo ha deixat de ser jugador de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita i ja té pactat fitxar amb un equip que disputarà el Mundial de Clubs, però vol fer-ho per guanyar. Dit això, 'e-Notícies' pot avançar que Cristiano Ronaldo ha trucat a una estrella del Barça per endur-se-la al seu nou equip amb l'objectiu de guanyar el Mundial de Clubs.

Oficial, Cristiano Ronaldo ja se l'enduu del Barça, fitxatge per al Mundial de Clubs

Cristiano Ronaldo es torna boig: fitxa al Barça i se l'enduu al Mundial de Clubs

Encara no és oficial, però Cristiano Ronaldo es convertirà en nou davanter de l'Al-Hilal d'Aràbia. L'Al-Hilal juga el Mundial de Clubs, una cosa que ha motivat el fitxatge d'un Cristiano Ronaldo que continua sent igual o fins i tot més ambiciós que quan era al Madrid. Cristiano Ronaldo s'enfrontarà al Real Madrid al Mundial de Clubs: jugarà amb l'Al-Hilal i en el seu grup hi ha Madrid, Pachuca mexicà i RB Salzburg.

L'Al-Hilal, que compta amb jugadors amb passat al Barça com Joao Cancelo, fitxarà Cristiano Ronaldo, però no serà el seu únic gran fitxatge per al Mundial de Clubs. Segons ha pogut contrastar 'e-Notícies', el conjunt saudita també vol fitxar Fermín López, que ja hauria estat contactat pel mateix Cristiano Ronaldo.

La posició del Barça és clara: no vol vendre el de Huelva, però Cristiano Ronaldo insisteix i el migcampista ofensiu tindrà l'última paraula.